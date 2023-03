Estas declaraciones trajeron una fuerte ola de indignación en redes sociales. Incluso salió a la luz otro video donde ‘Makanaky’ dijo haber abusado de su prima, donde afirmó que participaron 4 hombres más.

Pronunciamiento de organizaciones de mujeres

Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, resaltó que, más allá del rechazo que siente como institución, le sorprende que un abuso sea visto como un hecho que parece enorguellecer al implicado. Hace un llamado al Ministerio Público para que inicie una investigación de oficio. “No es necesario que la víctima denuncie, se podría actuar frente al hecho concreto de la agresión sexual , pero además frente a la apología a la violación ”, dijo.

Resaltó que esta situación es grave porque normaliza las agresiones sexuales. “Son utilizadas como una forma de entretener al resto y validar el crimen, no se puede permitir este tipo de declaraciones”, añadió.

Respecto al conductor del programa, Jonathan Maicelo, la directora de Flora Tristán señaló que no necesariamente es responsable de las declaraciones del entrevistado. Sin embargo, debió tomar una actitud más clara de rechazo.

Andrea Pardo, representante de La ONG Manuela Ramos, sostuvo que no se trata de un caso aislado. Indicó que “esta es la demostración de que las mujeres no estamos seguras y, con total impunidad, un influenciador brinda el mensaje de que se puede violentar a las mujeres y no pasará nada (...). Lo más alarmante es que lo dice con total libertad”. Añadió que debe haber una respuesta inmediata por parte de las instituciones.

La condena que ‘Makanaky’ puede cumplir

Fernanda Bobadilla, abogada penalista del Estudio Linares, sostuvo que, pese a que el influencer tendría alrededor de 30 años, al haber cometido el delito de violación cuando tenía 15, no puede ser procesado como una persona mayor edad , sino según la edad que tenía cuando se cometió el delito.

Es decir, se deben aplicar las reglas del proceso establecido para los menores infractores del código del niño y el adolescente. Sin embargo, el artículo 22 de este código establece que ya no se puede procesar penalmente a un menor de edad después de 5 años de haber cometido la infracción . Por lo tanto, tampoco podría ser procesado como un menor infractor .

“Lo que tiene que pasar es que la Fiscalía inicié una investigación para que la persona brinde detalles acerca de lo que ha declarado en ese programa. Pero la norma establece que no habría sanción por el tiempo de realizado el delito”, dijo.

El sujeto habría recibido una medida socioeducativa si se le hubiera procesado en el momento que cometió el delito. Por ejemplo, prestación de servicios a la comunidad, libertad restringuida o internación.

Sin embargo, la abogada resaltó que su condena puede darse bajo el delito de apología a la violación sexual . “Ahí sí podría haber una competencia penal. En el artículo 316 del código penal, se encuentra el delito de apología. Este sanciona a la persona que justifica o enaltece un delito . La pena es de no menor de uno ni mayor de cuatro años . Si es menor de cuatro, puede ser una pena suspendida si así lo determina el juez”, agregó.

