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Los nuevos dueños del miedo

“La seguridad ciudadana dejó hace tiempo de ser un problema policial para convertirse en el principal desafío político del país”.

    Hugo Coya
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Crimen contra chofer de combi reaviva temor por extorsiones en el transporte público. (Foto: César Grados/@photo.gec)
    Crimen contra chofer de combi reaviva temor por extorsiones en el transporte público. (Foto: César Grados/@photo.gec)

    Existen fechas que un país no recuerda: las revive. Hoy se cumplen 34 años desde que un coche bomba de Sendero Luminoso estalló en la calle Tarata, en Miraflores, y convirtió una noche cualquiera en una frontera entre dos épocas. Murieron 25 personas, más de 200 resultaron heridas y decenas de viviendas, oficinas y comercios quedaron reducidos a escombros.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.