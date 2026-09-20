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Educar para vivir sin violencia

“Aprender a valorar a quien es diferente por razones culturales, raciales, identitarias o de otra naturaleza es también aprender a no violentarlo”.

    Janet Ofelia Tello Gilardi
    Por

    Presidenta del Poder Judicial

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / JULIO ANGULO DELGADO

    Hay hechos que estremecen a una sociedad y la obligan a mirarse al espejo. La reciente denuncia de violencia sexual contra un estudiante de un colegio nos interpela, más allá de las responsabilidades individuales que deberán determinarse, sobre una pregunta mayor: ¿qué estamos haciendo como sociedad para prevenir la violencia que alcanza a nuestros niños, niñas y adolescentes?

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.