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Resumen

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Aprender un segundo idioma también expone a los niños a diferentes culturas, lo que fomenta la tolerancia y la empatía. Sin duda, entender y apreciar otras culturas puede enriquecer sus vidas y abrirles oportunidades globales en el futuro .
Aprender un segundo idioma también expone a los niños a diferentes culturas, lo que fomenta la tolerancia y la empatía. Sin duda, entender y apreciar otras culturas puede enriquecer sus vidas y abrirles oportunidades globales en el futuro .
Por Milenka Duarte

El aprendizaje de un segundo idioma en la infancia es un tema que despierta mucho interés en la sociedad actual, especialmente en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, pues es como abrir una ventana a un nuevo universo lleno de múltiples posibilidades. En los primeros años de vida, los niños poseen una capacidad indudable para absorber conocimientos e información a un ritmo sorprendentemente rápido, motivo por el cual, esta etapa se convierte en el momento ideal para introducir una lengua adicional. En definitiva, esta habilidad innata para aprender de forma natural y sin aparente esfuerzo, combinado con la constante curiosidad y el entusiasmo tan característicos de la niñez, resultan ser la ecuación perfecta para el desarrollo del bilingüismo.

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