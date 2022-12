Si bien las crisis generan mucho miedo e incertidumbre, también nos brindan diversas oportunidades. La psicóloga clínica y psicoterapeuta, Giulianna Romero, manifestó a Bienestar del Diario El Comercio que todos, como seres humanos, tenemos la capacidad de desarrollar nuestra resiliencia.

La especialista expresó que la resiliencia no es una capacidad muy común en todas las personas; sin embargo, eso no quiere decir que no podamos adquirirla cuando estemos en la adultez. Explicó que ser resilientes se relaciona mucho con nuestra infancia, pues existen diversos factores en esta etapa que pueden ayudar a que seamos resilientes. Por ejemplo, será más fácil para un niño o niña a quien le han transmitido seguridad, en comparación con un pequeño que fue vulnerado.

Para desarrollar nuestra resiliencia, es fundamental no quedarnos solos ante un trauma. Si bien tendemos a aislarnos ante algún problema, debemos evitarlo. Además, conversar sobre lo que está ocurriendo con quienes tenemos más confianza como pareja, amigos, familia .

Estos son los cinco pilares para lograr ser un ser humano resiliente:

Autoconocimiento: Podemos hacer una introspección, es decir, bucear dentro de nosotros mismos para conocernos, observarnos y comprendernos.

Podemos hacer una introspección, es decir, bucear dentro de nosotros mismos para conocernos, observarnos y comprendernos. Motivación: Es un elemento esencial para proporcionar un sentido a la vida y mantener la perseverancia ante los obstáculos.

Es un elemento esencial para proporcionar un sentido a la vida y mantener la perseverancia ante los obstáculos. Autocontrol o regulación emocional: De esta forma, podremos afrontar los problemas.

De esta forma, podremos afrontar los problemas. Autonomía: Establecer límites entre uno mismo y la adversidad, para saber hasta dónde podemos llegar. Los límites son importantes para no caer en un positivismo tóxico.

Establecer límites entre uno mismo y la adversidad, para saber hasta dónde podemos llegar. Los límites son importantes para no caer en un positivismo tóxico. Confianza: Nos ayudará a tener la iniciativa de asumir las cosas con responsabilidad.

Entonces, tener presente que habrá un después para cada uno de nosotros nos ayudará a desarrollar nuestra resiliencia durante una crisis, pues tenemos un motivo por el cual seguir. Buscar una fuente de motivacion nos permitirá levantarnos y continuar.