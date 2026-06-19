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La Tarumba comenzó una nueva temporada en su icónica carpa ubicada en Chorrillos. "Airosa" combina acrobacias, música y una puesta en escena que promete hacernos reír, maravillarnos y recordar cosas importantes.
La Tarumba comenzó una nueva temporada en su icónica carpa ubicada en Chorrillos. "Airosa" combina acrobacias, música y una puesta en escena que promete hacernos reír, maravillarnos y recordar cosas importantes.
/ Elías Alfageme
Por Pierina Denegri Davies

¿Qué pasaría si una noche, mientras limpias un museo vacío, los personajes de los cuadros comenzaran a moverse? ¿Si las tapadas limeñas descendieran de sus marcos para bailar entre telas aéreas? ¿Si los pregoneros y mercachifles retratados hace casi dos siglos por Pancho Fierro despertaran para invitarte a formar parte de su historia?

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