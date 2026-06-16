Resumen

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Retrato de la soprano española Lucía Iglesias, quien se encuentra en Lima para participar en La púrpura de la rosa, ópera estrenada en el Virreinato del Perú y considerada la primera obra operística compuesta y representada en América.
Retrato de la soprano española Lucía Iglesias, quien se encuentra en Lima para participar en La púrpura de la rosa, ópera estrenada en el Virreinato del Perú y considerada la primera obra operística compuesta y representada en América.
/ SOMOS > ELIAS ALFAGEME
Por Oscar García

Lucía Iglesias tenía siete años cuando la ópera la atrapó para siempre. En su casa siempre había ópera sonando en algún rincón —sus padres se encargaban de eso—, pero fue una audición de “Werther” en Galicia, su región natal, la que le reveló el verdadero encanto de ese mundo. A esa corta edad se enamoró de los camerinos, los ensayos, el vestuario, el trabajo de actuación y, por supuesto, del canto. Así nació una vocación. Dos décadas después, la joven soprano española camina por las calles de Lima. Todos los días hace el viaje de San Isidro al Centro Histórico para sus ensayos; en sus ratos libres, sale a conocer alguna iglesia o un lugar para comer. Parece fascinada. Ha llegado para protagonizar “La púrpura de la rosa”, la primera ópera compuesta y estrenada en América. Es una obra que data de 1701 y se estrenó en lo que hoy es el Palacio de Gobierno.

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