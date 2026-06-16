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Beauty Gang, en Surco, es uno de los espacios de arte en uñas más destacados en la capital. (Foto: Diego Moreno)
Beauty Gang, en Surco, es uno de los espacios de arte en uñas más destacados en la capital. (Foto: Diego Moreno)
Por Celeste Pérez

Décadas atrás, la manicure era vista apenas como el toque final de un look. Un color neutro para la oficina, un rojo clásico para una ocasión especial o una manicure francesa que nunca fallaba. Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado. Las uñas se han convertido en pequeños lienzos donde caben referencias artísticas, tendencias virales, estados de ánimo y hasta rasgos de personalidad.

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