Alimentado por las redes sociales y una creciente búsqueda de individualidad, el auge del ‘nail art’ no es casualidad. Y, a escala local, este universo creativo ha ganado terreno en Lima durante los últimos años a pasos agigantados. Una de las personas que ha sido testigo directa de esta transformación es Sofía Pérez, manicurista y fundadora de Beauty Gang, un espacio especializado en arte de uñas que ya es de los favoritos entre quienes buscan diseños fuera de lo convencional.

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“Antes las uñas estaban más relacionadas con un detalle, ahora son una expresión personal. Las personas exploran qué ponerse y cómo eso las representa, más allá de la ropa o el look que lleven”, comenta Pérez. Para ella, el cambio empezó a tomar fuerza en el Perú hace cinco o seis años, cuando las clientas comenzaron a ver la manicure como una extensión de su identidad.

Las sesiones pueden durar entre 2 y 5 horas. Uno de los diseños más retadores que hizo Pérez fue la versión de “La noche estrellada”, empleando las uñas como lienzo. (Foto: Diego Moreno)

“Los diseños y las uñas pasan de ser un tema de cuidado personal a ser también una forma de comunicar tu identidad y tu esencia como persona. Algo que va fuertemente de la mano con el ‘styling’ y con cómo quieres mostrarte hacia el mundo”, explica.

A la vanguardia Entre las tendencias más solicitadas actualmente destacan las inspiradas en la estética coreana. “Estamos viendo diseños minimalistas con relieves, tonos cromados, beige, blancos y grises. Son propuestas elegantes que combinan muy bien con efectos metalizados en dorado y plateado”, explica Pérez. También están las llamadas ‘mix and match’, donde cada uña presenta una técnica o diseño diferente, creando composiciones llenas de personalidad. Asimismo, en Beauty Gang cada sesión comienza con una evaluación personalizada de las uñas para determinar qué productos y técnicas son los más adecuados para cada persona.

CREATIVIDAD ILIMITADA

La historia de Beauty Gang comenzó mucho antes de que existiera el estudio que hoy recibe a decenas de clientas por semana. Sofíainició trabajando desde casa y realizando servicios a domicilio. Tras dos años de experiencia independiente, decidió dar el siguiente paso y abrir un espacio propio. Actualmente, Beauty Gang cumple tres años como estudio especializado y también funciona como academia para quienes desean profesionalizarse en el rubro.

Sofía apunta a que lo que la impulsó a seguir ese camino fue descubrir el impacto emocional que puede tener una manicure bien hecha. “Me di cuenta de cuánto la manicurista puede aportar en seguridad, felicidad y plenitud a través de su trabajo”, señala. “Existe un proceso creativo entre la manicurista y la clienta que permite expresar emociones, gustos y personalidad usando colores, texturas y formas, lo que rompe con la creencia de que es algo simplemente superficial”, añade la experta.

Esa visión explica por qué el ‘nail art’ ha dejado de percibirse únicamente como un servicio de belleza. Para muchas personas, se ha convertido en una herramienta de expresión tan válida como la moda o el maquillaje.

El ‘nail art’ vive un auge en Lima desde hace unos seis años, impulsado por las redes sociales y una creciente búsqueda de expresión personal. (Foto: Diego Moreno)

Aunque las tendencias aparecen y desaparecen a gran velocidad, especialmente en la era digital, Pérez identifica una constante: la personalización. “Lo que más se está fortaleciendo día a día es que los diseños sean personalizados. Ya no es necesario seguir una tendencia específica, sino tomar diferentes referencias y crear algo único para cada clienta”, apunta.

Quizá esa sea la mejor manera de entender el fenómeno del ‘nail art’ actual: no como una tendencia pasajera, sino como un espacio donde convergen creatividad, técnica y expresión personal. Porque en un mundo donde cada detalle comunica algo sobre quiénes somos, las uñas también pueden tener una historia que contar. //