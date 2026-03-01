Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En una ciudad donde el estrés parece no dar tregua, acaba de inaugurarse un espacio que promete desconectar cuerpo y mente desde un factor poco convencional: se trata del primer spa ASMR de la capital, y, según sus creadores, también el primero en Latinoamérica.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.