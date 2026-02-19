Con la llegada de las altas temperaturas del verano, el calzado se enfrenta a sus mayores desafíos: el calor extremo, la humedad y el desgaste del asfalto. Para garantizar que la elegancia no se pierda con el clima, te presentamos la guía que necesitas, con los consejos del diseñador peruano Gino Bigioni, para que tu calzado de cuero no deje de ser el centro de atención.

“Un zapato de calidad es una inversión en la imagen de uno mismo”, afirma Gino. “En verano, el cuero respira de forma distinta y requiere una atención especial para mantener su flexibilidad y brillo original”.

Los 4 Mandamientos del Cuidado de Calzado de Cuero

A continuación, Gino Bigioni comparte sus consejos esenciales para prolongar la vida de tus zapatos favoritos durante la temporada:

Intercalar Calzado: Jamás uses el mismo par dos días seguidos. El cuero absorbe la humedad del pie y necesita al menos un día completo de descanso en un lugar fresco para secarse naturalmente y recuperar su forma.

Hormas de Madera de Cedro: El mejor aliado atemporal o. Al quitarte los zapatos, inserta hormas de cedro; estas no solo mantienen la estructura del calzado, sino que absorben la humedad y neutralizan olores de forma orgánica. Aquí Gino recomienda la marca aliada Magra Shoes

Hidratación: La exposición al sol reseca la piel del calzado, lo que puede provocar grietas con el tiempo. Gino recomienda aplicar una crema hidratante adecuada según el tipo de cuero. Por ejemplo, el gamuzón y el charol requieren tratamientos distintos. Para ello, Gino sugiere el uso de marcas especializadas en el cuidado del cuero, como Jomms.

No los guardes en bolsas plásticas: Lo último que querrás es un zapato con moho u hongos, por eso evita guardarlos en bolsas plásticas selladas. Las bolas de tela son aliadas clave: protegen del polvo y permiten que el zapato respire, evitando la acumulación de humedad.

“Tus zapatos son tu carta de presentación”, afirma Gino. Por eso, mantenerlos limpios y en buen estado no es solo cuestión de estética, sino una forma de causar una excelente primera impresión.

Gino Bigioni es una marca líder en calzado femenino que fusiona la artesanía tradicional con el diseño contemporáneo. Bajo la visión creativa de Gino la firma se ha consolidado como el referente para la mujer que busca distinción, comodidad y durabilidad en cada paso.