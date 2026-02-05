Joyas con impacto: los aretes inspirados en el mar peruano que suman a cuidado de nidos de tortuga en el norte del país

El mar ha sido, desde siempre, una fuente inagotable de inspiración para la moda. Pero no todas las colecciones que miran hacia él logran ir más allá de la referencia estética. Caracola, la nueva línea de accesorios de Estudio Luxus, lo hace desde otro lugar: convierte esa inspiración en una acción concreta al vincularse con la ONG ecOceánica para apoyar el cuidado de nidos de tortugas marinas en el norte del Perú.

La colección surge de una deuda pendiente. “Siempre nos hemos inspirado en la naturaleza, sobre todo en las flores, pero desde hace años queríamos desarrollar una colección marina”, cuenta Nardy Serrano, diseñadora y fundadora de Luxus. Cuando finalmente se dio la oportunidad, el mar se volvió una obsesión creativa: las formas espirales de las caracolas, sus superficies irregulares, los movimientos del agua y una paleta que remite a la costa local. “Es muy fácil enamorarse del mar y querer llevarlo contigo a todas partes”, añade en diálogo con Somos. Caracola propone justamente eso: vestir aquello que se ama y celebrar la biodiversidad desde la identidad personal.

Joyas con impacto

Las piezas están elaboradas a mano en el Perú, combinando dos mundos: la resina ecológica de origen vegetal y la joyería tradicional. Pero las caracolas no han sido inspiración solo por su belleza. “Cumplen roles fundamentales en la vida marina: sirven de alimento, ayudan a limpiar algas y pastos marinos, y son refugio de muchas especies”, explica Serrano. En ese sentido, cada arete funciona como un pequeño relato sobre el ecosistema marino.

La inspiración de las caracolas se siente en cada pieza a través de las texturas porosas, la paleta de color y detalles como perlas. (Foto: Cristhian Tello)

Ese vínculo natural llevó a Luxus a asociar la colección con una causa ambiental. “Nos inspiramos en la naturaleza, así que también le debemos parte de lo que nos da”, señala la diseñadora. Para Caracola, la causa llegó de la mano de la ONG ecOceánica.

TE PUEDE INTERESAR: BlinBlin, la marca peruana que impone moda con accesorios impresos en 3D a base de maíz

Desde hace más de 15 años, esta ONG trabaja en el registro, monitoreo y protección de eventos de anidación de tortugas marinas: esto implica caminatas sistemáticas en playa, evaluación biológica de las hembras cuando es posible y la protección directa de los nidos mediante rejillas que reducen la depredación. A la par, desarrollan talleres comunitarios, educación ambiental y coordinan una red de conservación integrada por ciudadanos, hoteles, pescadores y operadores turísticos capacitados.

La urgencia de este trabajo es clara. “Las tortugas marinas son especies protegidas y vulnerables, y las playas de anidación enfrentan presiones crecientes asociadas al desarrollo costero, el tránsito de vehículos, la presencia de residuos sólidos y los efectos del cambio climático”, explican Carmen Gonzales y Adriana Zavala, de la ONG ecOceánica. A ello se suma un escenario que preocupa a los especialistas: la evidencia científica sugiere que, frente al calentamiento global, las tortugas podrían modificar sus áreas tradicionales de anidación y desplazarse hacia zonas con condiciones térmicas más adecuadas, lo que podría traducirse en un incremento de eventos en el litoral peruano y en la necesidad de sistemas de monitoreo activos y permanentes.

Este tipo de colaboraciones permite fortalecer la sostenibilidad de los proyectos, ampliar el número de actividades y playas atendidas. (Foto: iStock) / KorradolYamsattham

Los fondos recaudados a través de la colección Caracola ya están fortaleciendo ese trabajo en campo. Según detallan desde la ONG, los recursos se destinan a materiales, movilización y honorarios del personal local, y han permitido ampliar el alcance de las acciones en playas como Los Órganos y Vichayito. “En un contexto donde los fondos públicos para la conservación marina son limitados, este tipo de alianzas permite dar continuidad y sostenibilidad a nuestros proyectos”, señalan. Para ecOceánica, colaboraciones como la realizada con Estudio Luxus no solo aseguran que el trabajo pueda mantenerse en el tiempo, sino que también acercan la conservación a nuevos públicos, reforzando el compromiso del sector privado con la protección de la biodiversidad marina. //