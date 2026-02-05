Joyas con impacto: los aretes inspirados en el mar peruano que suman a cuidado de nidos de tortuga en el norte del país

Por Celeste Pérez

El mar ha sido, desde siempre, una fuente inagotable de inspiración para la moda. Pero no todas las colecciones que miran hacia él logran ir más allá de la referencia estética. Caracola, la nueva línea de accesorios de Estudio Luxus, lo hace desde otro lugar: convierte esa inspiración en una acción concreta al vincularse con la ONG ecOceánica para apoyar el cuidado de nidos de tortugas marinas en el norte del Perú.

