Nunca es tarde para aprender: los cursos para adultos que puedes disfrutar este verano

2 / 6

Tomar decisiones con respaldo financiero es clave para cualquier gestión. El curso de Finanzas para no Especialistas, de la Universidad de Lima, brinda herramientas prácticas para comprender el cálculo financiero, analizar estados financieros y administrar el capital de trabajo. Además, aborda la relación entre ingresos, costos y utilidades, e introduce conceptos esenciales para evaluar decisiones de inversión y fortalecer la liquidez y sostenibilidad en el día a día y en empresas. Más detalles en ulima.edu.pe/educacion-ejecutiva.