Nunca es tarde para aprender: los cursos para adultos que puedes disfrutar este verano

School of Rock Miraflores (@schoolofrockmiraflores) presenta Performance Adultos: Verano 2026, un programa para mayores de 18 que enseña música de forma práctica, sin importar el nivel. Los alumnos aprenden tocando en banda, con clases de batería, guitarra, bajo, teclado y canto, plan personalizado, clases privadas y ensayos grupales. El programa culmina con una presentación en un local de rock para vivir la experiencia del escenario. Más información e inscripciones en miraflores@schoolofrock.com.