Vacaciones útiles: descubre las divertidas opciones para los engreídos del hogar

Este moderno estudio en Miraflores ha lanzado sus opciones para los más pequeños este verano. La propuesta para los niños está centrada en la disciplina ancla de muchos géneros: el ballet. A ello se suman también las opciones de baile urbano y barré, una práctica que combina ballet y pilates, y que está enfocada en adolescentes. Más información vía IG o al Whatsapp 944 298 569.