Vacaciones útiles: descubre las divertidas opciones para los engreídos del hogar
Entre manualidades, origami, baile, robótica, artes escénicas y más, estas vacaciones útiles ofrecen a los niños espacios para crear, aprender y divertirse, potenciando habilidades, imaginación y confianza mientras disfrutan del verano.
Con el taller de origami, kirigami y papercraft de la APJ aprenderás que el papel y las manualidades pueden ser una experiencia increíble. Crearás figuras únicas y descubrirás lo divertido que es dar vida a tus personajes y criaturas favoritas en papel. Toda la información y las inscripciones están disponibles en cursos.apj.org.pe.
Con su taller de arte en plastilina, el Británico invita a estimular la creatividad y concentración de los niños, utilizando este material como herramienta artística y brindando un acercamiento a las artes plásticas. Los participantes crearán distintos personajes en cada sesión. Conozca más información y opciones en britanico.edu.pe/cultural
Una experiencia creativa diseñada para que niños y adolescentes desarrollen su talento y creatividad. Toulouse Lautrec Educación Continua ofrece opciones originales para niños como diseño de trajes miniatura e ilustración con acuarelas, así como opciones para 'teens' donde destacan talleres de robótica, arquitectura y más. Toda la información está disponible en su página web.
Declárate un experto en repostería con el taller Chikichefs del APJ. Aquí descubrirás el arte de crear dulces delicias, aprendiendo las bases de la repostería de manera divertida y segura, utilizando ingredientes frescos y técnicas sencillas. Incluye mandil e insumos. Toda la información en cursos.apj.org.pe.
A través de experiencias prácticas en tecnología y negocios, niños y adolescentes aprenden, crean y desarrollan habilidades que marcarán su camino en la adultez. Las opciones de verano de Certus van desde finanzas personales hasta la creación de emprendimientos y negocios. Toda la información está disponible en informes.certus.edu.pe/educacion-continua/cursos-junior/.
Este verano, los laboratorios de la Universidad Cayetano Heredia abren sus puertas a los escolares de primaria y secundaria con una experiencia completa: a través de su curso Diviértete y Aprende, ellos podrán aprender de biología, cuerpo humano, física, robótica y más. Informes al 986 992 571 o en steam.cayetano.edu.pe.
Este moderno estudio en Miraflores ha lanzado sus opciones para los más pequeños este verano. La propuesta para los niños está centrada en la disciplina ancla de muchos géneros: el ballet. A ello se suman también las opciones de baile urbano y barré, una práctica que combina ballet y pilates, y que está enfocada en adolescentes. Más información vía IG o al Whatsapp 944 298 569.
Este verano 2026, la Escuela de Arte y Diseño Contemporáneo ARTCO invita a los niños a vivir una experiencia creativa en la galería Martín Yépez, ubicada en la plaza San Martín. A través del taller Arte Kids, los participantes desarrollarán habilidades artísticas y expresivas mediante una metodología vivencial, conectando el aprendizaje con el arte, el juego y el entorno histórico de Lima. Más información al 921 905 967.