¿Guardas cosas “por si acaso”? La verdad detrás de ese hábito y cómo aprender a soltar este 2026

Todos tenemos ese cajón que preferimos no abrir, esa ropa que “algún día” volveremos a usar o ese objeto que guardamos porque “sentimos una conexión emocional”. Y detrás de todas estas justificaciones aparece ese nudo en el estómago que sentimos al pensar en dejar ir algo, porque no es solo falta de espacio, hay algo más profundo e íntimo que se mueve dentro.

Como explicó la psicoterapeuta Liliana Tuñoque, de Clínica Internacional a Hogar y Familia, muchas de las cosas que acumulamos no están ahí por necesidad real, sino por la expectativa de que “podrían servirnos en algún momento”. Sin darnos cuenta, ese “por si acaso” se convierte en una colección de objetivos sin orden ni propósito que termina ocupando no solo nuestro espacio físico, sino también nuestra mente. Y cuando la dificultad para soltar se vuelve constante, esa conducta puede incluso estar asociada con un patrón de acumulación compulsiva o con rasgos de personalidad que a veces nos cuesta reconocer.

¿Por qué nos cuesta tanto soltar?

Tomar la decisión de dejar ir un objeto no suele ser un problema de espacio como tal, sino de una carga emocional. Muchas veces la acumulación está vinculada a inseguridades profundas o a un apego que se construyó a lo largo de nuestras experiencias personales, aseguró la experta. Por eso, cada cosa que guardamos—una prenda, una carta o un adorno— puede convertirse en un recordatorio de una relación, de una etapa o incluso de una versión pasada de nosotros mismos.

“La culpa es una emoción muy presente en este proceso, ya que desprenderse de algo que formó parte de nuestra historia personal o familiar puede sentirse como despojarse también de esa parte de nuestra vida. Cuando este pensamiento se vuelve extremo, incluso aparece la idea irracional de que soltar un objeto es traicionar la historia que hemos tejido”, sostuvo Eleana Kosoy, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur.

Asimismo, aparece el miedo al arrepentimiento. Ese eterno “¿y si después lo necesito?” que aparece siempre que dudamos frente a una caja, un cajón o un clóset. Según Liliana Tuñoque, este temor se fortalece por el vínculo emocional que construimos con ciertos objetos y por las historias que proyectamos en ellos. A menudo lo que realmente tememos no es perder el objeto, sino la experiencia que asociamos a él. Es decir, nos da miedo dejar atrás una etapa, olvidar un momento o sentir que algo valioso se diluye si ya no lo tenemos frente a nosotros.

¿Cómo influyen los objetos en nuestra identidad y en nuestro apego al pasado?

Nuestros objetos no son simplemente cosas: muchas veces funcionan como pequeñas cápsulas de memoria que revelan quiénes somos, quiénes fuimos y cómo nos vinculamos con nuestro pasado. Como refirió la psicóloga clínica Dawn Potter, la manera en que nos relacionamos con ellos depende de factores profundamente emocionales, psicológico e incluso culturales.

“Guardamos aquello que conecta con recuerdos significativos o momentos claves de la vida, lo que genera cierto apego. Pero también la cultura y el entorno social juegan un papel importante, ya que se suele valorar la acumulación de objetos como símbolo de éxito o seguridad. De igual manera, la personalidad influye: personas más nostálgicas, ansiosas o sensibles tienen mayor tendencia a conservar, mientras quienes crecieron en ambientes más ordenados suelen tener una relación menos dependiente, pero más funcional con sus pertenencias”.

Nuestros objetos cuentan historias. No siempre nos aferramos a lo material, sino a lo que simboliza: una etapa, una persona o una parte de nuestra identidad.

Por eso, cuando algo nos cuesta dejar ir, casi nunca se trata del objeto en sí, sino de lo que evoca. Por ejemplo, el regalo de un familiar fallecido funciona como un vínculo que nos mantiene conectados con su presencia. Como señaló Tuñoque, lo que realmente duele no es la pérdida material, sino la idea de despedirnos de aquello que simboliza.

Claramente, no es lo mismo el apego a las cosas que el apego emocional hacia las personas o a las etapas de nuestra vida, pero ambos están estrechamente conectados. “Lo material se convierte en ese puente emocional cuando no sabemos cómo despedirnos, cómo cerrar un ciclo o cómo aceptar que algo ya pasó”, afirmó. En esos casos, el objeto funciona como un sustituto simbólico que sostiene lo que emocionalmente no estamos listos para soltar.

Además, cada cosa que conservamos habla —a veces más de lo que quisiéramos— sobre nuestra identidad y nuestro estado emocional. Guardamos lo que queremos proteger y nos aferramos a lo que aún no hemos terminado de procesar. Los objetos pueden revelar heridas, nostalgias o preferencias que construyeron nuestra historia, pero también pueden mostrar los capítulos que aún no queremos cerrar.

En ese sentido, Antonella Galli, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma nos recuerda que, aunque los objetos nos acompañan en etapas importantes, no deberían definirnos. “Son recuerdos, no identidad. Los gustos, la evolución personal y las experiencias, eso sí nos pertenece; pero los objetos, al deteriorarse o volverse obsoletos, no siempre conservan el significado que alguna vez tuvieron”.

Entonces, ¿por qué aun sabiendo esto sentimos ese nudo al soltar? De acuerdo con Liliana Tuñoque, el motivo suele ser el miedo: miedo al cambio, a la pérdida y al desorden emocional que sentimos cuando algo deja de estar. Acumular parece darnos un sentido de control, como si conservar objetos pudiera frenar el paso del tiempo o sostener lo que ya no existe de otra forma.

¿La acumulación es un reflejo de nuestro estado emocional interno?

Muchas veces la acumulación es una ventana directa a nuestro mundo emocional. No se trata solo de tener demasiadas cosas, sino de todo lo que estas activan dentro de nosotros.

Cuando llega el momento de desprendernos de algo, como destacó la psicoterapeuta, la ansiedad suele ser de las primeras manifestaciones. Básicamente, es esa sensación de que, al soltar estamos perdiendo algo valioso, aunque ese objeto ya no tenga utilidad real. A veces incluso se puede experimentar una sensación de vacío interno, casi como una pérdida simbólica que cuesta digerir.

En definitiva, esto conecta directamente con lo que revela el desorden sobre nuestro estado emocional. Para la experta de Clínica Internacional, en muchos casos, el caos del entorno físico es un espejo de un caos interno: confusión, saturación y una vida que se siente abrumadora.

El desorden habla. Muchas veces refleja ansiedad, saturación o caos interno. Ordenar el espacio también ordena la mente y libera energía.

La acumulación aparece entonces como un intento de llenar vacíos o darle estructura a lo que emocionalmente percibimos como inestable. Sin embargo, no todo desorden habla de un conflicto profundo; lo importante es notar si ese entorno nos pesa, nos bloquea o empieza a limitarnos. Ahí es cuando el desorden deja de ser casual y se convierte en un mensaje emocional.

Y para entender si lo que guardamos realmente tiene valor —o solo ocupa espacio emocional— es clave observar desde dónde nace ese vínculo. Lo valioso suele tener utilidad actual o un significado emocional que sigue vivo, que aporta bienestar y conecta con nuestra historia de forma sana. En cambio, lo que conservamos por miedo, costumbre o culpa se transforma en peso; no suma, sino que nos ancla.

“Cuando los objetos empiezan a ocupar espacio mental, físico y emocional, hablamos de una acumulación que ya tiene una base más de tipo emocional. En estos casos, el guardar compulsivamente, comprar sin necesidad o sentir una angustia intensa frente a la idea de deshacerse de algo puede estar relacionado con patrones de acumulación compulsiva. Aprender a diferenciar valor de apego es fundamental para empezar a liberarse con menos culpa y con más claridad sobre lo que realmente suma a la vida”, añadió Tuñoque.

¿Desprenderse de cosas es una forma de crecimiento personal?

Desprenderse de cosas no es solo una acción práctica: es un acto profundamente simbólico. Cada objeto que dejamos ir habla de un ciclo que cerramos y de una versión antigua de nosotros que ya cumplió su función. Por eso, como precisó Antonella Galli, soltar no solo libera espacio físico, también mueve nuestra energía interna.

Cuando nos deshacemos de lo que ya no suma, cambiamos nuestra propia energía y la del ambiente, abrimos puertas para que ingresen nuevas experiencias positivas y rompemos con ese reflejo de caos que a veces acompaña al desorden: estrés, ansiedad, inestabilidad o esa sensación de estar mentalmente saturados.

“Gracias a este proceso también maduramos. Un ambiente ordenado puede incluso impactar en aspectos tan cotidianos como volver a compartir nuestro espacio con otros. Muchas personas evitan invitados simplemente porque su casa refleja un desorden que también pesa emocionalmente. Visualizar un entorno limpio y organizado después de este proceso genera satisfacción personal”.

Además, este camino también nos revela algo esencial sobre quiénes somos. Según Liliana Tuñoque, al soltar descubrimos que nuestra identidad no está amarrada a lo que guardamos, sino a lo que vivimos y seguimos construyendo. Dejar ir nos confronta con nuestra capacidad de elegir, priorizar y adaptarnos. Es un ejercicio silencioso de autoconocimiento, un recordatorio de que podemos habitar el presente sin arrastrar cargas que ya cumplieron su función.

Sin duda, ese movimiento interno se refleja en nuestro entorno, pues cuando dejamos ir, el espacio es más respirable, más funcional y más coherente con nuestras necesidades actuales. Un espacio despejado reduce la ansiedad, mejora la concentración y genera una sensación de orden interno. “Es como abrir una ventana interna: entra aire, luz y nuevas posibilidades”.

Por eso, ordenar no es simplemente “tener la casa bonita”. Es, como demuestra la evidencia psicológica, una forma de ordenar la mente. “Organizar el espacio externo ayuda a reducir la sobrecarga cognitiva. Cuando el entorno se organiza, la mente puede enfocarse mejor y se siente menos abrumada. Al mismo tiempo, ordenar implica tomar decisiones, establecer prioridades y cerrar ciclos. No es magia: es coherencia entre lo que nos rodea y lo que queremos sentir. Un espacio que refleja claridad nos ayuda a construir una vida más clara”, enfatizó la psicoterapeuta.

Soltar es crecer. Dejar ir lo que ya no suma abre espacio físico y emocional, reduce la culpa y nos permite avanzar con más claridad y ligereza.

¿Cómo podemos aprender a soltar sin culpa?

Aprender a soltar sin culpa no es un acto de frialdad ni de desprendimiento brusco, sino un proceso emocional que requiere paciencia, honestidad y mucha compasión con uno mismo. De acuerdo con las especialistas, dejar ir implica conectar con lo que sentimos, comprender de dónde nace ese apego y avanzar sin castigos ni exigencias. Y para lograrlo, podemos apoyarnos en varias estrategias que hacen el camino más amable.

Mirar hacia adentro

Para soltar sin culpa, primero necesitamos entender qué estamos soltando realmente. Según Tuñoque, esto nos conecta con nuestra verdad emocional y evita que soltar se convierta en un acto impulsivo o forzado.

Preguntarnos con honestidad si el objeto sigue siendo útil o significativo hoy.

Permitimos sentir lo que aparezca —nostalgia, culpa, miedo o apego— sin juzgarnos por ello.

Validar nuestras emociones, en lugar de reprimirlas.

Practicar la autocompasión: entendemos por qué ese objeto ocupó un lugar emocional y por qué quizá ya no lo necesita.

Enfocar la mente en el presente

Mucho de la culpa aparece cuando nos quedamos anclados en el pasado o en la versión antigua de nosotros mismos.

Volver al “aquí y ahora” ayuda a cerrar el ciclo con más tranquilidad.

Reconocer que soltar no significa olvidar, sino avanzar con más ligereza emocional.

Aceptar el proceso y darnos tiempo, sin prisa ni presión.

Cuando conectamos con nuestra realidad actual, la decisión de dejar ir se vuelve más clara y menos dolorosa.

Crear un ritual de despedida

Una forma saludable de decir adiós es transformar el momento en un pequeño ritual personal. Esto suaviza la culpa porque convierte la acción en un gesto consciente y respetuoso.

Algunas ideas:

Agradecer al objeto por lo que representó.

Tomar una fotografía para conservar el recuerdo.

Escribir una nota donde expresemos lo que significó para nosotros.

Hablar sobre ese objeto y lo que nos evocaba para darle forma a las emociones.

Estos rituales le dan sentido emocional al cierre y permiten que el cerebro sienta que no estamos destruyendo algo, sino transformándolo.

Donar, regalar o reciclar

Otra estrategia que reduce la culpa es permitir que el objeto continúe su ciclo:

Donar aquello que aún tiene utilidad para alguien más.

Regalar si puede beneficiar a alguien cercano.

Reciclar para que ese elemento se convierta en algo nuevo.

Esta acción convierte el desapego en un acto de generosidad, no de pérdida. Definitivamente, estos gestos disminuyen la culpa porque nos recuerdan que soltar no es desechar, sino dar un nuevo propósito.

Usar técnicas que regulan la emoción

El desapego es más fácil cuando gestionamos lo que sentimos. Algunas herramientas útiles:

Hacer deporte para liberar tensión y reducir la ansiedad que surge al dejar ir algo significativo.

Practicar mindfulness para mantener la atención en el presente y evitar que la mente divague entre culpas y temores.

Incorporar ejercicios de gratitud, reconociendo lo positivo que aportó cada objeto.

Conversar con personas de confianza, compartir lo que sentimos y pedir apoyo para no vivir el proceso en soledad.

Comprender qué representa el objeto

Una de las claves está en identificar la raíz del apego:

¿Qué emoción activa?

¿Qué parte de nuestra historia creemos que se va con él?

Cuando entendemos que el recuerdo o el vínculo no dependen del objeto, la culpa se diluye y el acto de soltar se siente como orden, alivio y renovación, no como pérdida.

Sin embargo, cuando la acumulación empieza a afecta la vida diaria: cuando dejamos de usar espacios del hogar, evitamos recibir visitas por vergüenza o sentimos una ansiedad intensa al intentar ordenar. Estos no son simples signos de desorden, sino señales de un conflicto interno que está tomando fuerza y que necesitan de la ayuda de un profesional.

También conviene pedir apoyo cuando aparece un malestar emocional persistente al pensar en soltar objetos. Para Eleana Kosoy, la culpa, la angustia, el descontrol o los cambios de ánimo que dificultan tomar decisiones —incluso las más simples— indican que el apego emocional nos está desbordando.