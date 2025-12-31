Las frases del 2025 también cuentan una historia. En 2025, declaraciones improvisadas, comparaciones forzadas y lapsus reveladores expusieron tensiones, egos y certezas frágiles. Este recuento reúne palabras dichas sin cálculo o con exceso de confianza, que terminaron fijándose en la memoria colectiva del año que se despide.

1. “Perú es conocido por ser un lugar bastante duro en términos de criaturas físicas que se arrastran por ahí. 28 mil personas mueren al año por la mordida de una serpiente. ¿Puedes creerlo? Dicen que es la más venenosa del mundo”. - Donald Trump.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

El presidente de Estados Unidos describió al Perú como una pesadilla zoológica, apoyándose en una afirmación falsa presentada con convicción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene "la personalidad de un alcohólico", según su jefa de gabinete Susie Wiles. (EFE/EPA/YURI GRIPAS) / YURI GRIPAS / POOL

2. ”A mi que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Yo ya aprendí, me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca, así que me llega”.- Dina Boluarte.

La entonces presidenta hablaba desde la certeza de quien se siente intocable. Para su pesar, fue una certeza breve y fue vacada.egundo párrafo.

La expresidenta Dina Boluarte.

3. “Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz”.- Álvaro Vargas Llosa.

El hijo del Nobel despertó al país con la lamentable noticia de la muerte de su laureado padre.

Mario Vargas Llosa con su hijo Álvaro en Huatica.

4. ”Mando un saludo en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú”. - Papa León XIV.

El nuevo pontífice puso a Chiclayo en el mapa para miles de católicos en el mundo que querían conocer más de la historia del Santo Padre en Perú.

Los peruanos celebraron el triunfo del papa León XIV, exobispo de Chiclayo.

5. “Hora de lanzar la gran bomba. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un gran día, DJT!” - Elon Musk.

El magnate publicó una acusación explosiva en medio de una guerra de tuits con el presidente. Días después, se disculpó.

Elon Musk se señala el ojo durante una conferencia de prensa con el presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 30 de mayo de 2025. (Foto de Allison ROBBERT / AFP). / ALLISON ROBBERT

6. “Hace unas horas publiqué un tuit apoyando un supuesto emprendimiento privado (…) No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto. He decidido no seguir dándole difusión”. - Javier Milei.

Escándalo en Argentina cuando el presidente promocionó en sus redes una estafa de criptomonedas que arruinó a muchas personas. Horas después ensayó una rectificación tardía. El hecho se sigue investigando.

El presidente argentino Javier Milei gesticula en la sede del partido gobernante La Libertad Avanza. Foto: Luis ROBAYO / AFP / LUIS ROBAYO

7. “Los cómicos Jorge Luna y Ricardo Mendoza han llenado el Madison Square Garden hablando las mismas huevadas que ustedes”. - Carlos Torres Caro.

Ante el Congreso, el abogado de Pedro Castillo comparó el nivel de discurso y elocuencia de los parlamentarios con un popular programa de streaming.

Carlos Torres Caro, abogado de Pedro Castillo, antes de ser expulsado de la Comisión Permanente. (Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

8. “Escuché la alerta en la mañana y quería ver algo que nunca he visto, que es un tsunami, y he traído a mi nieto para que también conozca”. - Manuela Flores, “la abuela tsunami”.

La adulta mayor que llevó a su nieto a ver un maremoto fue criticada inicialmemnto, luego convertida en celebridad en redes y hasta terminó protagonizando comerciales.

9. ¿Estamos soñando? No lo sé. Pero sí es real, Perú, esto es para ti”. - Tony Succar.

Emotivas palabras del músico peruano al ganar el Grammy 2025 por un disco en colaboración con su madre, Mimy Succar.

Tony y Mimy Succar durante su discurso en el Grammy 2025. Son los primeros peruanos en ganar en la edición anglo de los premios musicales. (Foto: AFP)

10. “Perú otra vez ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro”. - Gustavo Petro.

El presidente de Colombia realizó comentarios infundados que alertaron a las cancillerías e incluso motivaron movimientos militares.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, inició a principios de agosto la controversia con Perú por la isla Santa Rosa. Foto: cortesía archivo Publimetro / Juan Pablo Pino

11. “Si la Policía no llevaba un casco para mí, me rompían la cabeza varias veces”. - Phillip Butters.

El entonces candidato presidencial fue víctima de agresiones al salir de una radio en Puno.

Phillip Butters tuvo que retirase con un cerco policial tras una entrevista en Puno. (Captura: Facebook La Decana de Juliaca)

12. “Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y el equipo de Astronomer. Ustedes merecen algo mejor de mí como pareja, como padre y como líder”. - Andy Byron.

El CEO, expuesto por cámaras durante un concierto de Coldplay en medio de un affaire, publicó un comunicado de disculpa.

Como se recuerda, Andy Byron, exCEO de la empresa tecnológica Astronomer, fue captado en actitud afectuosa con una colega durante un concierto de Coldplay. (Foto: LinkedIn)

13. “¡El Perú está loco! Es el mejor país de Sudamérica”. - Speed.

El streamer quedó impresionado por el fervor que despierta su presencia en el país y lo convirtió en contenido viral.

La visita al Perú del streamer estadounidense iShowSpeed, conocido como Speed, desató una efervescencia inusual en las calles del Centro de Lima y Gamarra. Multitudes de jóvenes lo persiguieron durante sus transmisiones en vivo. / RENATO PAJUELO

14. “Desde el primer momento en que llegué, me encantó. La hospitalidad de la gente, lo amables y sinceros que son, los sabores increíbles de su comida. Estoy muy feliz de estar aquí. Y esta será la primera de muchas visitas”. - Dua Lipa.

La cantante británica enamoró al país tras su presentación en el Estadio Nacional.

La llegada a Lima de la cantante británica destacó por una cercanía poco común en figuras de su nivel. Dua se mostró accesible con los fans que la esperaban en su hotel y se dejó ver caminando por Barranco, entrando a restaurantes y firmando autógrafos sin prisa. / Renato Pajuelo

15. “Todos estamos en el mismo barco, debemos superar nuestras diferencias y encontrar maneras de trabajar juntos” - Gints Zilbalodis.

El director de la película lituana Flow, ganadora del Oscar, envió un mensaje de unidad al recibir el primer premio de la Academia de su carrera y de su país.

"Flow" ganó el Oscar a Mejor película animada

16. “Cada centímetro de nuestra casa estaba lleno de amor. Hermosos recuerdos que no pueden arrebatarnos” - Billy Crystal.

El actor de Hollywood habló tras la destrucción de su casa en los incendios de enero de 2025.

El actor Billy Crystal nació un 14 de marzo de 1948 (WIkimedia)

17. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario. No me encuentro en condiciones de dar un concierto”. - Shakira.

La estrella colombiana sufrió un malestar estomacal que la obligó a postergar sus conciertos en el Perú.

Shakira en Lima. Foto: Difusión

18. ”Las leyes pro crimen se tienen que cumplir". - Jair Ramírez.

Exabrupto de un representante del partido Alianza para el Progreso (APP) durante una entrevista.

19. “Los artistas somos obreros del arte que salimos a trabajar honestamente, como todos los ciudadanos de este país. Merecemos vivir en paz” - Grupo 5.

Pronunciamiento de la orquesta de cumbia tras la muerte del animador Paul Flores.

Ibai con el Grupo 5 (imagen referencial) | Foto: Difusión

20. “La única forma de hacer amigos es la amistad” - César Acuña.

El líder de APP aportó una nueva joya a su colección de frases circulares y aforismos por los que es ampliamente conocido.

César Acuña renunció al Gore La Libertad para postular a la Presidencia de la República, en medio de la ola de inseguridad ciudadana que atraviesa su jurisdicción. Composición: Gestión

21. “Messi buscó la Copa del Mundo cuatro veces hasta que por fin la levantó; Keiko soportó críticas, ataques y sigue en pie”. - Miki Torres.

El más ferviente defensor de Keiko Fujimori apeló a la épica futbolera para explicar la perseverancia política.

El vocero de Fuerza Popular descartó que la candidatura haya “perdido brillo”, asegurando que Keiko conserva apoyo popular en el interior del país. Foto: Andina

22. “Puro biri biri”. - Néstor Gorosito.

El técnico argentino desinfló el mito de las canchas “que pesan” —como la de Boca Juniors— con dos palabras filosas que se volvieron virales.