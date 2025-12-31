Las frases del 2025 también cuentan una historia. En 2025, declaraciones improvisadas, comparaciones forzadas y lapsus reveladores expusieron tensiones, egos y certezas frágiles. Este recuento reúne palabras dichas sin cálculo o con exceso de confianza, que terminaron fijándose en la memoria colectiva del año que se despide.
1. “Perú es conocido por ser un lugar bastante duro en términos de criaturas físicas que se arrastran por ahí. 28 mil personas mueren al año por la mordida de una serpiente. ¿Puedes creerlo? Dicen que es la más venenosa del mundo”. - Donald Trump.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El presidente de Estados Unidos describió al Perú como una pesadilla zoológica, apoyándose en una afirmación falsa presentada con convicción.
2. ”A mi que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Yo ya aprendí, me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca, así que me llega”.- Dina Boluarte.
La entonces presidenta hablaba desde la certeza de quien se siente intocable. Para su pesar, fue una certeza breve y fue vacada.egundo párrafo.
MIRA: ¿Viajas a Cusco por Año Nuevo? Lugares imperdibles para comer en la ciudad ideal para recibir el 2026
3. “Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz”.- Álvaro Vargas Llosa.
El hijo del Nobel despertó al país con la lamentable noticia de la muerte de su laureado padre.
4. ”Mando un saludo en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú”. - Papa León XIV.
El nuevo pontífice puso a Chiclayo en el mapa para miles de católicos en el mundo que querían conocer más de la historia del Santo Padre en Perú.
MIRA: Museo Pedro de Osma: el patio de eventos y Casa 121
5. “Hora de lanzar la gran bomba. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un gran día, DJT!” - Elon Musk.
El magnate publicó una acusación explosiva en medio de una guerra de tuits con el presidente. Días después, se disculpó.
6. “Hace unas horas publiqué un tuit apoyando un supuesto emprendimiento privado (…) No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto. He decidido no seguir dándole difusión”. - Javier Milei.
Escándalo en Argentina cuando el presidente promocionó en sus redes una estafa de criptomonedas que arruinó a muchas personas. Horas después ensayó una rectificación tardía. El hecho se sigue investigando.
7. “Los cómicos Jorge Luna y Ricardo Mendoza han llenado el Madison Square Garden hablando las mismas huevadas que ustedes”. - Carlos Torres Caro.
Ante el Congreso, el abogado de Pedro Castillo comparó el nivel de discurso y elocuencia de los parlamentarios con un popular programa de streaming.
8. “Escuché la alerta en la mañana y quería ver algo que nunca he visto, que es un tsunami, y he traído a mi nieto para que también conozca”. - Manuela Flores, “la abuela tsunami”.
La adulta mayor que llevó a su nieto a ver un maremoto fue criticada inicialmemnto, luego convertida en celebridad en redes y hasta terminó protagonizando comerciales.
9. ¿Estamos soñando? No lo sé. Pero sí es real, Perú, esto es para ti”. - Tony Succar.
Emotivas palabras del músico peruano al ganar el Grammy 2025 por un disco en colaboración con su madre, Mimy Succar.
10. “Perú otra vez ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro”. - Gustavo Petro.
El presidente de Colombia realizó comentarios infundados que alertaron a las cancillerías e incluso motivaron movimientos militares.
11. “Si la Policía no llevaba un casco para mí, me rompían la cabeza varias veces”. - Phillip Butters.
El entonces candidato presidencial fue víctima de agresiones al salir de una radio en Puno.
12. “Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y el equipo de Astronomer. Ustedes merecen algo mejor de mí como pareja, como padre y como líder”. - Andy Byron.
El CEO, expuesto por cámaras durante un concierto de Coldplay en medio de un affaire, publicó un comunicado de disculpa.
13. “¡El Perú está loco! Es el mejor país de Sudamérica”. - Speed.
El streamer quedó impresionado por el fervor que despierta su presencia en el país y lo convirtió en contenido viral.
14. “Desde el primer momento en que llegué, me encantó. La hospitalidad de la gente, lo amables y sinceros que son, los sabores increíbles de su comida. Estoy muy feliz de estar aquí. Y esta será la primera de muchas visitas”. - Dua Lipa.
La cantante británica enamoró al país tras su presentación en el Estadio Nacional.
15. “Todos estamos en el mismo barco, debemos superar nuestras diferencias y encontrar maneras de trabajar juntos” - Gints Zilbalodis.
El director de la película lituana Flow, ganadora del Oscar, envió un mensaje de unidad al recibir el primer premio de la Academia de su carrera y de su país.
16. “Cada centímetro de nuestra casa estaba lleno de amor. Hermosos recuerdos que no pueden arrebatarnos” - Billy Crystal.
El actor de Hollywood habló tras la destrucción de su casa en los incendios de enero de 2025.
17. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario. No me encuentro en condiciones de dar un concierto”. - Shakira.
La estrella colombiana sufrió un malestar estomacal que la obligó a postergar sus conciertos en el Perú.
18. ”Las leyes pro crimen se tienen que cumplir". - Jair Ramírez.
Exabrupto de un representante del partido Alianza para el Progreso (APP) durante una entrevista.
19. “Los artistas somos obreros del arte que salimos a trabajar honestamente, como todos los ciudadanos de este país. Merecemos vivir en paz” - Grupo 5.
Pronunciamiento de la orquesta de cumbia tras la muerte del animador Paul Flores.
20. “La única forma de hacer amigos es la amistad” - César Acuña.
El líder de APP aportó una nueva joya a su colección de frases circulares y aforismos por los que es ampliamente conocido.
21. “Messi buscó la Copa del Mundo cuatro veces hasta que por fin la levantó; Keiko soportó críticas, ataques y sigue en pie”. - Miki Torres.
El más ferviente defensor de Keiko Fujimori apeló a la épica futbolera para explicar la perseverancia política.
22. “Puro biri biri”. - Néstor Gorosito.
El técnico argentino desinfló el mito de las canchas “que pesan” —como la de Boca Juniors— con dos palabras filosas que se volvieron virales.
TE PUEDE INTERESAR
- Bottega Dasso, el clásico de San Isidro, celebra sus 10 años con novedades en su carta: ¿cómo son y cuáles pedir?
- Christian Ysla: “Mi mayor extravagancia es vivir de la actuación”
- El Caminito de Alianza Lima: cómo se forjó en la serie ante Boca, todos los atractivos que ofrecerá y cuál será su impacto económico
- “El sueño siempre fue crecer, pero con coherencia y sin sacrificar lo artesanal”: Jessica Butrich y el éxito detrás de su marca que apuesta por las piezas hechas a mano
- Viaje al Collasuyo: recorre el sur del Cusco bajo la guía de la escritora Karina Pacheco
Contenido Sugerido
Contenido GEC