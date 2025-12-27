¿Viajas a Cusco por Año Nuevo? Lugares imperdibles para comer en la ciudad ideal para recibir el 2026

A pocos días del 31 de diciembre, la ciudad del Cusco prevé recibir a más de 10,0000 turistas durante la última semana de diciembre, según señaló la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), si eres uno de ellos y quieres aprovechar al máximo este viaje aquí te dejamos algunas recomendaciones:

Cusco es una ciudad donde el café es un infaltable y vas a poder encontrar muchas cafeterías, cada una con su toque especial, estas son solo algunas que podrás visitar:

Three Monkeys

Cafetería de especialidad que combina métodos de preparación precisos, granos de calidad trazables y una carta que incluye tostados y filtrados diversos, junto con repostería artesanal y un ambiente minimalista y acogedor.

Kross Coffee

Una marca peruana de café de especialidad que combina tradición familiar, calidad artesanal y una experiencia de cafetería cuidadosamente diseñada para resaltar los granos de origen altoandino, especialmente de los valles de La Convención y Lares; su propuesta abarca desde café en grano y molido hasta métodos de extracción diversos y productos innovadores como infusiones de pulpa de café, mientras que su cafetería ofrece un espacio acogedor donde los visitantes pueden disfrutar de tazas preparadas con precisión, desde espresso hasta filtrados, que reflejan perfiles sensoriales expresivos y variados, celebrando la riqueza del café peruano y promoviendo prácticas sostenibles y relaciones directas con caficultores locales en cada paso del proceso, del cultivo a la taza.

Florencia y Fortunata

Pastelería y cafetería peruana que celebra la tradición repostera con enfoque artesanal y elegancia contemporánea. La marca se inspira en técnicas clásicas europeas adaptadas al paladar local, ofreciendo una carta de postres cuidadosamente elaborados, panes artesanales y productos de panadería fina. Su propuesta combina sabor, estética y simplicidad refinada, presentando desde clásicos como tartas, éclairs y galletas hasta creaciones más personales que destacan por su textura y equilibrio. En la cafetería, los clientes pueden disfrutar de estas creaciones acompañadas de bebidas a base de café y otras infusiones, en un ambiente acogedor y moderno que invita a la pausa y al disfrute.

Brew Brothers

La primera cafetería de especialidad en un mercado que celebra la cultura del café como propuesta moderna y cercana, enfocada en cafés filtrados, espresso y bebidas creativas, acompañados de repostería artesanal y preparaciones pensadas para complementar cada taza. Ofrece un ambiente acogedor y contemporáneo, con atención al detalle en la presentación, educación cafetera y una comunidad de amantes del café que valoran tanto el origen y la trazabilidad de los granos como la experiencia completa de consumo, desde la selección y preparación hasta la interacción en el local.

¿Y en la hora del almuerzo?

Para el almuerzo tenemos una oferta bastante completa:

Nuna Raymi

Una propuesta culinaria y cultural que rinde homenaje a la identidad andina a través de una carta inspirada en ingredientes y saberes locales, combinando técnicas contemporáneas y respeto por la tradición, ofreciendo platos que celebran la biodiversidad peruana, desde productos autóctonos hasta reinterpretaciones creativas, todo en un espacio que busca conectar al comensal con la riqueza ancestral del Cusco y su entorno, promoviendo una experiencia gastronómica profunda y con sentido de lugar.

Carpe Diem

Un restaurante especializado en auténtica cocina italiana ubicado a pocos pasos de la Plaza de Armas de Cusco, reconocido principalmente por su pasta artesanal hecha a mano y sus pizzas de estilo napolitano con larga fermentación. Su propuesta se centra en la frescura de los ingredientes y la técnica tradicional, destacando en redes sociales por su famoso tiramisú preparado en vivo frente al comensal, lo que lo convierte en una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia gastronómica, visual y acogedora. Con más de una década de trayectoria, el local combina un ambiente rústico con una cocina abierta que permite a los visitantes ver el proceso de elaboración, consolidándose como uno de los destinos culinarios más populares de la ciudad.

Cusqueñísima Picantería

Un restaurante emblemático en Cusco que rinde homenaje a la tradición ancestral de las picanterías, liderado por la chef José Luján y un equipo que busca preservar las recetas más auténticas de la región. Su propuesta destaca por platos contundentes y llenos de historia como la malaya frita, el lechón cusqueño, el rocoto relleno emponchado y la lengua atomatada, todos servidos con técnicas que respetan el sabor original de antaño. El local proyecta una atmósfera vibrante y cultural donde la chicha de jora y la frutillada son protagonistas, ofreciendo una experiencia culinaria rústica, pero refinada que invita tanto a locales como a viajeros a conectar con la identidad gastronómica cusqueña en un espacio que celebra la hospitalidad y el patrimonio peruano.

Para la cena también hay propuestas innovadoras. Muchas de estas con poco tiempo de apertura.

Casa Ichu

El restaurante se presenta como una de las propuestas de cocina de autor más sofisticadas y vanguardistas de Cusco, centrada en elevar los insumos locales a través de técnicas contemporáneas. Su oferta gastronómica destaca por un menú de pasos que explora la biodiversidad andina, donde ingredientes tradicionales son reinterpretados en platos de estética minimalista y alta precisión técnica. El ambiente del restaurante, caracterizado por un diseño arquitectónico sereno con paredes de piedra y una iluminación cálida, complementa una experiencia culinaria exclusiva que prioriza la estacionalidad y el origen de cada producto, posicionándose como un destino imprescindible para los entusiastas de la gastronomía que buscan innovación y elegancia en el corazón de la ciudad.

Loco Bistró

Un restaurante de cocina de autor con un enfoque cosmopolita y ecléctico que invita a disfrutar de los sabores sin reglas en un ambiente íntimo y vibrante. Su propuesta gastronómica destaca por platos que sorprenden mediante contrastes y giros inesperados, complementados por una cuidada selección de coctelería clásica, vinos y la música de discos de vinilo que refuerza su personalidad relajada. El espacio se define por su constante evolución y un estilo que fusiona lo moderno con lo cálido, posicionándose como un refugio ideal para quienes buscan una experiencia culinaria creativa, llena de carácter y alejada de los convencionalismos, en un entorno con mucha identidad visual y musical.

Piano Piano Ostería

Una ostería italiana de estilo contemporáneo que se distingue por su ambiente sofisticado, minimalista y una propuesta gastronómica centrada en la pureza del producto. Su cocina celebra la tradición italiana con un toque de modernidad, destacando platos como pastas frescas hechas en casa, cortes de carne seleccionados y una cuidada selección de vinos que complementan la experiencia. El restaurante proyecta una estética elegante y detallista, donde la iluminación tenue y el diseño arquitectónico crean una atmósfera íntima y exclusiva, ideal para quienes buscan una cena de alta calidad técnica en un entorno que equilibra la sobriedad con el máximo confort culinario.