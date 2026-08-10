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Resumen

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Ilustración de una moneda física de Bitcoin sostenida frente a un gráfico financiero con tendencia alcista en verde, tomada en París, Francia, el 5 de junio de 2026. (Foto de Joao Luiz Bulcao / Hans Lucas vía AFP).
Ilustración de una moneda física de Bitcoin sostenida frente a un gráfico financiero con tendencia alcista en verde, tomada en París, Francia, el 5 de junio de 2026. (Foto de Joao Luiz Bulcao / Hans Lucas vía AFP).
/ JOAO LUIZ BULCAO
Por Grupo GDA

Las criptomonedas se abren paso en las economías de América Latina, ya sea para invertir, enviar remesas, protegerse de la inflación o realizar pagos; sin embargo, su adopción aún no es masiva y su uso sigue siendo de nicho.

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