00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Donald Trump ganó más de US$1.000 millones con criptomonedas en su primer año como presidente de EE.UU. tras regresar a la Casa Blanca. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
Donald Trump ganó más de US$1.000 millones con criptomonedas en su primer año como presidente de EE.UU. tras regresar a la Casa Blanca. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
/ SAMUEL CORUM / POOL
Por BBC News Mundo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ganó más de US$1.000 millones el año pasado con negocios vinculados a criptomonedas, según su declaración financiara de 2025.

TE PUEDE INTERESAR