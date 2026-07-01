El presidente de EE.UU., Donald Trump, ganó más de US$1.000 millones el año pasado con negocios vinculados a criptomonedas, según su declaración financiara de 2025.

En el documento, de 927 páginas, el mandatario declaró US$635 millones en regalías provenientes de una "meme coin" (criptomoneda basada en memes) de Trump, cuyo valor se desplomó desde que el presidente la lanzara pocos días antes de asumir el cargo.

También informó de ingresos superiores a los US$500 millones procedentes de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas fundada por sus propios hijos y los hijos de su enviado especial, Steve Witkoff.

El mandatario obtuvo millones adicionales en el sector inmobiliario y con artículos con la marca Trump. Sin embargo, la Casa Blanca negó que estuviera obteniendo beneficios económicos de la presidencia.

Las ganancias reflejadas en su última declaración financiera superan con creces las de 2024, año en el que Trump declaró ingresos superiores a los US$600 millones.

No obstante, la Casa Blanca —que ha insistido reiteradamente en que Trump transfirió sus negocios a un fideicomiso administrado por sus hijos— volvió a negar la existencia de cualquier conflicto de intereses.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que el presidente había logrado con orgullo convertir a Estados Unidos en “la capital mundial de las criptomonedas”.

“Ni el presidente ni su familia han incurrido —ni incurrirán jamás— en conflictos de intereses”, declaró en un comunicado.

Y añadió: “Todas las acciones del presidente Trump y de su administración se llevan a cabo en beneficio del pueblo estadounidense; quienes, bajo la etiqueta de ‘periodistas’, sostienen lo contrario, no hacen más que reciclar la misma narrativa falsa y gastada que los demócratas y los medios tradicionales llevan una década promoviendo”.

El propio presidente ha destacado también que no está sujeto a las leyes federales sobre conflictos de intereses.

En el pasado, Trump criticó las criptomonedas. Es célebre su afirmación de 2021 en la que calificaba al Bitcoin de “estafa” y de “desastre a punto de ocurrir”.

Sin embargo, durante su campaña presidencial tres años después, Trump expresó su deseo de convertir a EE.UU. en la “capital de las criptomonedas del planeta”.

Una de sus primeras medidas tras regresar a la Casa Blanca el año pasado fue emitir una orden ejecutiva para “apoyar el crecimiento responsable” de la industria de las criptomonedas.

Richard Painter, exabogado y jefe de ética de la Casa Blanca durante el mandato de George W. Bush, declaró a la BBC que resultaba “extraordinario” que Trump hubiera ganado US$1.000 millones con las criptomonedas.

“Por supuesto que se trata de un conflicto de intereses”, afirmó.

Para Will Walker-Arnott, director de clientes privados de Raymond James Financial Group, el enfoque de Trump “contrasta con el de presidentes anteriores en lo que respecta a la generación de dinero”.

“Jimmy Carter transfirió su granja de cacahuates a un fideicomiso ciego y George W. Bush vendió su participación en los Texas Rangers antes de asumir la presidencia; sin embargo, Trump parece operar de una manera muy distinta y parece estar ganando mucho dinero a través de esta empresa familiar de criptomonedas”.

Biblias, relojes y fragancias Trump

La declaración de este martes revela que sus ganancias en criptomonedas superan con creces los ingresos de su negocio inmobiliario, que lo lanzó a la fama inicialmente.

Trump ganó alrededor de US$77 millones con su club Mar-a-Lago y US$122 millones con su club de golf en Doral, Florida.

También obtuvo más de US$30 millones en cada uno de sus clubes de golf situados en Bedminster (Nueva Jersey), Jupiter (Florida) y Turnberry (Escocia).

Asimismo, Trump ganó millones mediante otras iniciativas empresariales, según la declaración financiera.

Entre ellas se incluyen US$ 4,7 millones en regalías por relojes de la marca Trump, así como por biblias, calzados deportivos, fragancias y guitarras que llevan su nombre.

La primera dama, Melania Trump, también detalló sus ingresos correspondientes a 2025 en la declaración. Obtuvo US$10,7 millones con un “acuerdo de licencia” relacionado con un documental sobre ella estrenado el año pasado.

También figuran otros US$6 millones de ingresos procedentes de la venta de NFT (tokens no fungibles), que son imágenes digitales comercializadas en línea.

El presidente declaró ingresos por valor de unos US$86,5 millones derivados de acuerdos alcanzados en diversas acciones legales.

Dicha cifra incluye US$16 millones de una demanda contra ABC, otros US$16 millones de CBS Broadcasting y CBS Interactive, US$24,5 millones de Meta, US$22 millones de YouTube y US$8 millones de X.

No obstante, la Casa Blanca señaló que la mayor parte de ese dinero se destinó a la futura biblioteca presidencial de Trump o a una organización sin fines de lucro dedicada al mantenimiento de parques en el área de Washington D.C.

La Biblia del presidente Donald J. Trump, firmada y con relieve. (Getty Images).

Según una lista de las personas más ricas del mundo elaborada por la revista Forbes, Trump posee una fortuna estimada de US$6.000 millones, frente a los US$2.300 millones de 2024.

Por su parte, el Índice de Multimillonarios de Bloomberg cifra el patrimonio neto del presidente en US$7.600 millones.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Trump adoptó una postura favorable hacia el sector de las criptomonedas, incluso mientras empresas vinculadas a su familia emitían activos digitales.

El titular del organismo regulador financiero —la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)—, nombrado por Trump, también es considerado un aliado de la industria de las criptomonedas.

Desde que asumió el cargo en abril de 2025, Paul Atkins ha alejado a la agencia del enfoque estricto de “regulación mediante la aplicación de la ley” de su predecesor.

El pasado mes de julio, el presidente promulgó la ley GENIUS con el objetivo de convertir a Estados Unidos en el líder indiscutible en el ámbito de los activos digitales.

Con más de 900 páginas, la declaración anual de Trump supera con creces a las de sus predecesores. A modo de ejemplo, el informe financiero de Joe Biden correspondiente a su último año completo en el cargo constaba de 11 páginas.