6 / 10

Adoptar a Mía ha sido mi mejor momento de este año. Siempre había querido adoptar un perrito, pero las circunstancias no se daban. Ahora sé que era porque ella estaba destinada a formar parte de mi familia. La anécdota es tan cotidiana como graciosa: era tarde y solo fui a la tienda con mis papás por una gaseosa, cuando la encontramos. Terminamos volviendo a casa con mucho más. Mía llegó para recordarme que el tiempo acomoda, espera, y nunca se equivoca. (Valeria Aguilar, Chorrillos)