Es uno de los espacios más bellos de Lima y Barranco. El museo Pedro de Osma (@museopedrodeosma), con más de cien años de historia, resguarda entre sus paredes tres siglos de historia virreinal y republicana, convirtiéndose además en un tesoro para la cultura de nuestro país que se puede visitar en cualquier momento.

Sus instalaciones también son utilizadas para eventos corporativos como en los Premios Somos. Por dos años consecutivos, el galardón a la gastronomía peruana organizado por esta revista ha convocado en su patio de eventos a celebridades de la cocina nacional, invitados y periodistas en esta fecha especial para oficializar el reconocimiento a los mejores restaurantes, bares, chefs y más categorías, con música en vivo, baile, cócteles y comida. Como debe ser.

Los Premios Somos en el patio del museo Pedro de Osma. / © Victor Idrogo / Icónica

Stephany Raygal, coordinadora de eventos, nos comenta que el patio (ubicado al finalizar el museo) cuenta con un área total de 900 m². Se suelen realizar grandes eventos corporativos de diferentes marcas y empresas. El aforo es para 800 personas en formato cóctel y 500 en formato cena.

Por el túnel secreto

Otro de sus espacios principales para eventos y reuniones se llama Casa 121 y se ingresa a través de un túnel, lo cual lo hace más atractivo. Tiene un área de, aproximadamente, 120 m² y está distribuido en cuatro ambientes: “La entrada es por la puerta principal [Av. Pedro de Osma], bajas por una escalera que te lleva por un túnel secreto para que llegues a Casa 121. Es una casa anexa al museo. Puedes hacer fiestas privadas y corporativas”, destaca Raygal.

¿Por qué no celebrar con tus compañeras de trabajo o un cumpleaños en Casa 121? / Museo Pedro de Osma

Esta casa privada tiene un jardín interior, un ficus gigante, un bar y salones amplios. Además, está decorada con muebles de época y una cava. Entran 120 personas de pie y 100 sentadas.

Tanto el patio como Casa 121 forman parte de los espacios en alquiler que ofrece el museo Pedro de Osma. También están disponibles la terraza del taller de restauración, el balcón y la pérgola. Si lo requieren, el museo ofrece un servicio especial de guiado para los invitados.

Casa 121 es un espacio privado, anexo al museo Pedro de Osma. El ingreso se realizar a través de un túnel oculto. / Museo Pedro de Osma

El museo pertenece a la Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister y todo lo que recauda sirve para el mantenimiento del recinto y el apoyo a diversas causas sociales.

Los interesados en obtener más información sobre las instalaciones y cotizaciones pueden contactar con la coordinadora de eventos Stephany Raygal al correo mpoeventos@fundacionosma.org y al teléfono 912 521 410. //