Las Fiestas Patrias siempre encuentran una de sus mejores expresiones alrededor de la mesa. Este año, Filo Criollo reunirá a 17 restaurantes en el Club Cultural Lima (Chorrillos) para celebrar la diversidad de la cocina peruana con una jornada que combinará comida sabrosa, música en vivo, comedia y distintas experiencias pensadas para disfrutar.

Cada restaurante llegará con un plato pensados especialmente para el festival, convirtiendo el recorrido en una verdadera muestra de los sabores que definen nuestra identidad como peruanos y peruanas.

Como adelanto de esta fiesta gastronómica, visitamos cuatro de las cocinas que formarán parte del encuentro. Kendall Brasa, Doomo Saltado, El Chinito y Casa Zúñiga representan distintas miradas de la tradición peruana: desde el inconfundible pollo a la brasa y el lomo saltado cocinado al wok, hasta un clásico chicharrón de cerdo reinventado y un ají de gallina elaborado con recetas y técnicas que se mantienen vivas desde hace décadas.

En este evento gastronómico podrás disfrutar lo mejor del recetario criollo peruano, además de activaciones, conciertos y otros espectáculos para compartir con familia o amigos. / Filo Criollo

Esta es una ruta para abrir el apetito antes de vivir Filo Criollo.

Kendall Brasa

Hace tres años y medio, Kendall Brasa inició una nueva etapa. El restaurante nació como Kendall Pollos y Parrillas, un negocio familiar que fue transformándose bajo una propuesta renovada, sin perder de vista el protagonista de la casa: el pollo a la brasa. Hoy, el local se ha convertido en uno de los favoritos de la zona gracias a un crecimiento sostenido, impulsado por la constancia y la atención al detalle. “El éxito no llega por suerte, sino porque la gente disfruta el producto, el servicio y la calidad”, resume su fundadora, quien este año también prepara la apertura de una segunda sede.

El mostrito de Kendall Brasa combina 1/4 de pollo a la brasa, arroz chaufa con tiras de wantán y papas fritas. Las cremas no pueden faltar. / Mario Zapata

Su participación en Filo Criollo representa un nuevo reto. En un festival dedicado a celebrar la cocina peruana durante Fiestas Patrias, Kendall Brasa será el encargado de representar uno de los platos más queridos por los peruanos: el pollo a la brasa. Para la ocasión presentará un mostrito compuesto por un cuarto de pollo, papas fritas, arroz chaufa coronado con tiras de wantán y sus tradicionales salsas de la casa, que estarán disponibles de forma ilimitada para que cada visitante arme la combinación a su gusto. Además, el stand contará con una ruleta de premios para quienes se animen a probar su propuesta.

Doomo Saltado

Pocos platos representan tan bien el encuentro de culturas como el lomo saltado, y en Doomo Saltado esa mezcla se convierte en el corazón de toda la experiencia. Desde su apertura, el restaurante ha hecho de este clásico peruano su especialidad, una apuesta que le ha valido reconocimientos como el de Mejor lomo saltado de los Premios Somos y el galardón de Certified Angus Beef como Restaurante Independiente 2025. Pero, más allá de los premios, su sello está en la técnica: cada plato se prepara al momento, uno por uno, para conservar el sabor y el espectáculo del wok.

Esa misma experiencia llegará al festival. Su propuesta será un lomo saltado elaborado con carne Certified Angus Beef —además de una versión vegana con proteína vegetal para quienes prefieren una alternativa sin carne—, cocinado sobre un fuego intenso que aporta el característico toque ahumado. Como ocurre en sus restaurantes, el público podrá observar el show del wok en vivo, una puesta en escena que forma parte de la identidad de Doomo Saltado y que han aprendido a trasladar del salón al espacio ferial sin perder el cuidado por cada plato ni la atención cercana que ofrecen a sus comensales.

Si se trata de clásicos, el lomo saltado de Doomo Saltado es un infaltable. También ofrecerán una versión vegana. / Mario Zapata

El Chinito

Con 66 años de historia y cuatro generaciones al frente del negocio, El Chinito sigue demostrando que incluso los clásicos pueden encontrar nuevas formas de sorprender. Si bien su pan con chicharrón continúa siendo el emblema de la casa, en los últimos tiempos la carta ha incorporado propuestas como el sánguche de salchicha huachana, el relleno y el popular Cha siu de panceta, además de una mayonesa de kion que se ha convertido en uno de sus ingredientes más celebrados. La premisa es sencilla: respetar la tradición sin dejar de experimentar con sabores que dialoguen con el paladar peruano de hoy.

Para este 25 de julio, la apuesta también parte de esa idea. En lugar de llevar su tradicional pan con chicharrón, El Chinito presentará una chanchipapa, pensada para compartir entre comensales mientras se recorre el festival. El plato combina trozos de chicharrón crocante, papas fritas y salchicha Frankfurt, acompañado por la ya querida mayonesa de kion, cuyo sabor sutil se ha ganado un lugar entre los clientes habituales. La propuesta busca demostrar que uno de los desayunos más emblemáticos del país también puede reinventarse sin perder la esencia que ha convertido a El Chinito en un referente de nuestra gastronomía.

La chanchipapa del Chinito combina salchicha, generosos trozos de chicharrón frito y papas fritas. / Mario Zapata

Casa Zúñiga

Hablar de Casa Zúñiga es remontarse a una historia que comenzó en 1955, cuando la madre de María Zúñiga convirtió la sazón que preparaba para conocidos en un emprendimiento que, con el tiempo, se transformaría en uno de los grandes guardianes de la cocina tradicional peruana. Hoy, siete décadas después, el restaurante mantiene viva esa herencia a través de técnicas ancestrales, largas horas de cocción y recetas que han pasado de generación en generación. Su filosofía es clara: antes que reinventar la cocina peruana, hay que preservar la profundidad de sus sabores y el valor de los insumos que la hacen única.

Esa mirada estará presente en Filo Criollo con un plato que resume la esencia de la casa, se trata de Su Majestad: El ají de gallina, un antojo tradicional elaborado a partir de una receta de origen virreinal. La preparación demanda varias horas de trabajo, desde un aderezo cocinado lentamente hasta el uso de técnicas tradicionales que buscan desarrollar toda la intensidad de aromas y sabores.

Servido con arroz blanco, papa, huevo sancochado y aceituna, será una oportunidad para descubrir por qué Casa Zúñiga habla de una “cocina profunda”: aquella que no solo alimenta, sino que también conserva la memoria, las costumbres y el legado de la gastronomía peruana.

Su majestad: el Ají de gallina es la propuesta de María Zúñiga para esta edición de Filo Criollo. / Mario Zapata