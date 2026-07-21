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Resumen

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En esta nota descubre cuatro platos deliciosos que podrás degustar en Filo Criollo, el festival gastronómico que invita a disfrutar un mes patrio distinto. La cita es este 25 de julio, en Chorrillos.
En esta nota descubre cuatro platos deliciosos que podrás degustar en Filo Criollo, el festival gastronómico que invita a disfrutar un mes patrio distinto. La cita es este 25 de julio, en Chorrillos.
/ Mario Zapata
Por Pierina Denegri Davies

Las Fiestas Patrias siempre encuentran una de sus mejores expresiones alrededor de la mesa. Este año, Filo Criollo reunirá a 17 restaurantes en el Club Cultural Lima (Chorrillos) para celebrar la diversidad de la cocina peruana con una jornada que combinará comida sabrosa, música en vivo, comedia y distintas experiencias pensadas para disfrutar.

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