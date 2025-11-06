El festival dedicado a la carne y el fuego regresa con una nueva edición. Parriland buscará reunir a los aficionados a la parrilla y a las actividades al aire libre con una programación dirigida a quienes disfrutan del consumo de carne y de un día de experiencias alrededor de la parrilla.

El festival organizado por FILO contará con la participación de exponentes de la cocina parrillera nacional, quienes presentarán una carta con cortes y preparaciones al carbón a distintos precios.

Entre los establecimientos confirmados se encuentran:

El Charrúa

Costumbres Argentinas

La Tranquera

Teresita

GourMeat

Come Vaca

El Jefe

Las propuestas de comida incluirán opciones como el bife de chorizo argentino, el tomahawk, la entraña gruesa con papa provenzal y la molleja de res con chimichurri. Asimismo, se ofrecerán preparaciones tradicionales como el choripán argentino y el piqueo Tranquera.

Oferta de entretenimiento

Para el entretenimiento del público, se ha organizado un programa musical con la presencia de diversas agrupaciones y artistas. El cartel de la jornada incluye presentaciones de Grupo Río, Tomás Suárez-Vértiz, Difonía y Laguna Pai. El cierre del día estará a cargo del DJ Richie Rey. Los géneros que se escucharán serán rock, reggae y beats, buscando ambientar la jornada de principio a fin.

Además de la oferta gastronómica y musical, los asistentes tendrán acceso a una serie de actividades a lo largo del día. Se han programado clases parrilleras en vivo, que serán dictadas por especialistas en el manejo del fuego, como Santiago Rey de Costumbres Argentinas y Renzo Miñan de El Charrúa, donde compartirán técnicas de cocción y preparación. Finalmente, los asistentes podrán hacer uso de juegos mecánicos y feriales. Asimismo, se llevará a cabo un concurso de bandas emergentes.