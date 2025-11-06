El festival dedicado a la carne y el fuego regresa con una nueva edición. Parriland buscará reunir a los aficionados a la parrilla y a las actividades al aire libre con una programación dirigida a quienes disfrutan del consumo de carne y de un día de experiencias alrededor de la parrilla.
El festival organizado por FILO contará con la participación de exponentes de la cocina parrillera nacional, quienes presentarán una carta con cortes y preparaciones al carbón a distintos precios.
Entre los establecimientos confirmados se encuentran:
- El Charrúa
- Costumbres Argentinas
- La Tranquera
- Teresita
- GourMeat
- Come Vaca
- El Jefe
Las propuestas de comida incluirán opciones como el bife de chorizo argentino, el tomahawk, la entraña gruesa con papa provenzal y la molleja de res con chimichurri. Asimismo, se ofrecerán preparaciones tradicionales como el choripán argentino y el piqueo Tranquera.
Oferta de entretenimiento
Para el entretenimiento del público, se ha organizado un programa musical con la presencia de diversas agrupaciones y artistas. El cartel de la jornada incluye presentaciones de Grupo Río, Tomás Suárez-Vértiz, Difonía y Laguna Pai. El cierre del día estará a cargo del DJ Richie Rey. Los géneros que se escucharán serán rock, reggae y beats, buscando ambientar la jornada de principio a fin.
Además de la oferta gastronómica y musical, los asistentes tendrán acceso a una serie de actividades a lo largo del día. Se han programado clases parrilleras en vivo, que serán dictadas por especialistas en el manejo del fuego, como Santiago Rey de Costumbres Argentinas y Renzo Miñan de El Charrúa, donde compartirán técnicas de cocción y preparación. Finalmente, los asistentes podrán hacer uso de juegos mecánicos y feriales. Asimismo, se llevará a cabo un concurso de bandas emergentes.
Las entradas están disponibles en Joinnus a S/40 a través de este enlace.
