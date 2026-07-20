¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
LUNES 20-07-2026
LIMA CERCADO 00:00 – 06:00
AV. DE LA EMANCIPACION CDRAS 3, 4, AV. TACNA CDRA 4, JR. CAILLOMA CDRA 5, JR. RUFINO TORRICO CDRA 5.
PUENTE PIEDRA 08:30 – 18:30
ASOC. DE VIV. LA COLINA DEL DORADO MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ASOC. AGROPECUARIA CRUZ DEL NORTE EL DORADO MZ B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 16:30
ASOC. DE VIVIENDA ISRAEL MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.
INDEPENDENCIA 08:00 – 18:00
P.J. CERRO SAN ALBINO MZS. A, A1, A2, A4, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, A.H. SAN JUAN DE DIOS MZS. A, A PRIMA, A2, A2 PRIMA, A3, A3 PRIMA, A5 PRIMA, A6 PRIMA, A7 PRIMA, A8, A8 PRIMA, A9, B, B2, B8, B9, C, C1, C2, C8, D, D1, D2, D9, E, E1, E2, F, F1, G, G1, H, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, L, L1, L2, L8, M, M1, N1, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, V, V1, W, W1, X, Y, Y1, Z, Z1.
CARABAYLLO 09:00 – 18:00
PROYECTO DE HABILITACIÓN URBANA FICUS DE CARABAYLLO VI MZ C LT. 3.
MARTES 21-07-2026
CALLAO 09:00 – 18:00
AV. SAEN PEÑA CDRA 6, JR. PUNO CDRA 1, CALLE SUCRE CDRA 5, JR. ZEPTIA CDRA 2.
CALLAO 09:00 – 17:00
AV. NESTOR GAMBETTA KM. 14.2, KM 11,5PS CAPRICORNIO 150 PARCEL. A-1.2
SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 16:30
AGRUP. FAM. PERU POSIBLE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, AGRUP. FAM. VISTA ALEGRE MARGEN DERECHA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
CALLAO 08:00 – 17:30
ASOC. PROP VIV. LAS VIÑAS DE SURCO OQUENDO MZ F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, CALLE FATIMA MZ F15, F16, CALLE FILIPINAS MZ F7, F6, F5, CALLE FORD MZ F9, CALLE FORMOSA MZ F8, F11, CALLE FRANKFORT MZ F10, CALLE FREUD MZ F16, CALLE LA FLORIDA MZ F5.
CARABAYLLO 09:30 – 17:30
ASOC. AGROP. VILLA RICA EL HUARANGO MZS. A, D, E, ASOC. ATREM MZS. B, C, E, L2, ASOC. ASEIQ MZS. E, Q, ASOC. IND. UNIDAS DE MICRO Y PEQ. EMPRESARIOS MZS. A, B.
LOS OLIVOS 08:30 – 18:00
A.H. 19 DE MAYO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, URB. EL PARQUE DE NARANJAL MZS. A3, B3, F3, G3, N3, O3, P3, S3, Q3, Y3, AV. EL NARANJAL CDRA. 14, 15, 16, AV. HUANDOY CDRA. 50, AV. LOS PRÓCERES CDRA. 50, CALLE CAJAY CDRA. 50, CALLE COCHAS CDRA. 50, CALLE HUANTAR CDRA. 50, JR. PISCOBAMBA CDRAS. 14, 15, 16, JR. YARACMARCA CDRA. 50, JR. UCHUPATA CDRA. 50, ASOC. VIV.
MONTE AZUL DE NARANJAL MZS. H, I, JR. MITOBAMBA CDRAS. 50, 51.
CALLAO 13:30 – 16:30
RESIDENCIAL LOS JAZMINES II ETAPA MZ A1, B1, C, C1, E, H, I, J, MZ PACASMAYO MZ K, AV. BOCANEGRA MZ H.
MIÉRCOLES 22-07-2026
LIMA CERCADO 00:00 – 06:00
JR CUZCO CDRA 6, 9, JR AYACUCHO CDRA 7.
CARABAYLLO 09:00 – 18:00
URB. SANTO DOMINGO VIII ETAPA MZ B1, C1, F1, G1, K1, J1, M1, N1, PROVIV SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO ETAPA II MZ A, B, ASOC. VIRGEN DEL CARMEN MZ A, B, C, D, E, ASOC. DE PROP. VILLA SANTA ROSITA MZ A, B, C, D, E.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 16:30
URB. CANTO REY MZ E1, F, F1, G1, I1, H1, N1, O, O1, S1, T, T1, T2, CALLE RIO PUTUMAYO MZ S, CALLE RIO RAMIS CDRA 5, CALLE RIO SULLANA CDRAS 4, 5, MZ H1, G1, CALLE RIO UCAYALI CDRA 35, MZ H1, I, JR. RIO CHANCAY CDRAS 4, 5, JR. RIO AMAZONAS CDRA 35, JR. RIO PUTUMAYO CDRA 35, MZ S PRIMA, JR. RIO TIGRE CDRA 34, MZ H1.
SAN MARTIN DE PORRES 08:30 – 18:00
ASOC. VIV. JUAN PABLO II MZ E, F, G, H, L N, O, ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ L, N, Ñ, O, Q, R, R1, S, ASOC. PROP. LOS OLIVOS MZ P, R, S.
SAN MARTIN DE PORRES 08:30 – 18:00
ASOC. VILLA SAN REMO MZ A, B, C, ASOC. DE VIV. MONTE DE LOS OLIVOS MZ A, B, C, D, E, F, L, ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ H, J, K, L.
RÍMAC 08:00 – 18:00
P.J. PAMPA SAN JUAN DE AMANCAES MZS, 2, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 15, 15A, 15B, 15C, 15E, 15F, 15G, 15H, 16, 16A, 16B, 17, 17A, 17C, 19, 19A, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 23, 23A, 23B, 25, 25A, 26, 26B, 27, 27C, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 43A, 45, 46, 46A, 46B, 46C, 47, 48, 49, 49A, 49B, 50, 51, 51A, 51C, 52, A, B, B1, C, D, E, F, F1, G, G1, H, I, I1, J, K, L, L1, M, N, N1, O, O1, P, Q, R, S, S1, T, U1, V, W, A.H. FELIPE CASTILLO ALFARO MZS. A, B, C, D, E, COOP. VIV. 9 DE DICIEMBRE MZS. A, B, E.
LOS OLIVOS 10:00 – 17:00
AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 34, 35, 38, JR. JOSÉ SALAZAR CDRA. 1, JR. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY CDRA. 35, JR. PANCHO FIERRO CDRA. 34, JR. PALACIOS VALDEZ CDRA. 1.
CARMEN DE LA LEGUA 09:00 – 17:00
PSJE. 27 DE AGOSTO CDRA. 3, A.H. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, AV. 28 DE JULIO CDRA. 23, AV. JUAN VELASCO ALVARADO CDRAS. 1, 2, JR. PILAR LARA CDRA. 1, JR. SAN MARTÍN CDRA. 4, JR. REPÚBLICA DE NICARAGUA CDRAS. 2, 3, JR. VICTORIA NAVARRO CDRA. 1, JR. MÁXIMO BELANDO CDRA. 1, JR. 29 DE SETIEMBRE CDRA. 1, JR. LOBATÓN MILLA CDRA. 1.
CARMEN DE LA LEGUA 10:00 – 19:00
A.H. REYNOSO AV. 27 DE AGOSTO CDRA 3, AV. 28 DE JULIO CDRA 23, AV. JUAN VELASCO ALVARADO CDRAS 1, 2, JR. SAN MARTIN CDRA 4, A.H. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ I1, M1, N1, O1, Q1, R1, S1, T1, U1, JR. LOBATON MILLA CDRA 1, JR. PILAR LARA CDRA 1, JR. 29 DE SETIEMBRE CDRA 1, JR. NICARAGUA CDRA 3, JR. MAXIMO BELANDO CDRA 1, JR. REPUBLICA DE GUYANA CDRA 1, JR. REPUBLICA DE NICARAGUA CDRAS 2, 3, JR. VICTORIA NAVARRO CDRA 1.
CARABAYLLO 10:00 – 18:00
PRO. VIV. SAN JOSÉ DE CARABAYLLO MZS. G1, H1, I1, J1, K1, M1, N1, Q1, S, T, U, V.
COMAS 09:00 – 15:00
AV. TUPAC AMARU CDRAS. 1, 37, HAB. URB. STA. ROSA DE AMÉRICA MZ. U, CALLE 23 CDRA. 1.
SAN MARTIN DE PORRES 13:00 – 17:00
JR FCO.AYARZA C-3, PASAJE AMARILIS C-1, 2, JR. PANCHO FIERRO C-35, JR. SANTOS CHOCANO C-4, 6, JR SALAVERRY C-35, FAUSTINO MALDONADO C-2, PANCHO FIERRO C-35, J.M ARGUEDAS C-35
SUPE 09:00 – 14:00
C.P. CANTA GALLO CERRO LA CRUZ UBICADO EN EL DISTRITO DE PATIVILCA.
HUARAL 07:00 – 19:00
CLIENTES 70588U (S: 1566894) Y 70579U (S: 3016692); UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUARAL.
VIERNES 24-07-2026
CALLAO 08:00 – 18:00
AV. CONTRALMIRANTE MORA CDRAS. 2, 3, BARRIO FISCAL N° 1, BARRIO FISCAL N° 3, JR. HUÁSCAR CDRAS. 2, 3, CALLE 2DA CDRA. 4, 5, CALLE 3RA CDRAS. 7, 8, CALLE 7MA CDRAS. 1, 2, AV. CONTARLMIRANTE MORA CDRAS. 2, 3.
LIMA CERCADO 09:30 – 15:30
AV. 28 DE JULIO CDRAS. 25, 26, 27, JR. ANTONIO BAZO CDRAS. 2, 3, JR. ANTONIO RAYMONDI CDRA. 14, JR. MCAL. AGUSTÍN GAMARRA CDRAS. 2, 3, JR. GARCÍA NARANJO CDRAS. 14, 15, 16, JR- HUÁNUCO CDRAS. 11, 12, 13, JR. FELICIANO DE LA VEGA CDRA. 27.
CARABAYLLO 09:30 – 17:30
URB. LA PLANICIE MZS. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7.
SANTA ROSA / ANCÓN 09:00 – 18:00
CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 42, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA. 40, ASOC. FAM. PAMPAS DE ANCÓN MZ. 1, ASOC. PEQ. PROD. PECUARIOS MZ. J2, PRO. VIV. LAS CODORNICES MZ. A.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.