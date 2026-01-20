Por Celeste Pérez

Puede que no exista un solo visitante que llegue al corazón del Parque Nacional Huascarán y no se detenga, aunque sea por un momento, a contemplar su grandeza. Pero esa grandeza (que late en cada cumbre, glaciar y laguna) también ha sido la razón de tensiones profundas entre conservación, uso humano y un clima que cambia más rápido de lo que muchos imaginaron.

El Parque Nacional Huascarán cumple medio siglo y este libro gratuito celebra su grandeza
