“Reyes de las olas”: la película peruana que sigue las hazañas de figuras como Alonso Correa y Álvaro Malpartida en el mar de Indonesia

Durante años, el surf circuló en redes como una sucesión de clips vertiginosos pensados para enganchar lo que dura un ‘scroll’. La película peruana “Down & Out South” nace, justamente, como una respuesta a ese formato efímero. “La idea nació de las ganas de dejar de hacer clips de un minuto para Instagram, que luego se olvidan al día siguiente”, reflexiona sobre el punto de partida Antonio Quijano, editor del filme.

Para dar vida al sueño, el experto audiovisual y apasionado por las olas tomó como aliados a talentos peruanos ya conocidos: Joaquín del Castillo, Álvaro Malpartida y Alonso Correa. ¿El objetivo? Más claro que el agua: “Teníamos que hacer algo real, una película de surf de verdad, con narrativa y una estética potente”, dice a Somos.

La cinta fue rodada en Indonesia, en destinos como Sumba y Mentawai, icónicos en el surf mundial.

Aunque Quijano creció en el mundo de la publicidad (con su productora Titán), este proyecto es algo que considera profundamente personal. “Mi corazón está en el mar, así que quería aplicar toda esa calidad técnica en esa pasión”, señala. El resultado es una cinta que apuesta por el lenguaje cinematográfico para contar el surf no solo como deporte, sino como experiencia, riesgo continuo y contemplación.

Filmar en destinos como Sumba o Mentawai (Indonesia) implicó desafíos reales. “La logística y el riesgo fueron constantes”, cuenta. “Tuvimos caídas feas contra corales y el presupuesto siempre es una pelea cuando quieres hacer algo de este nivel de forma independiente”, añade. A eso se sumó otro reto menos visible, pero igual de complejo: lograr que los surfistas rindieran al máximo frente a cámara, en olas exigentes, mientras todo el equipo estaba sincronizado. Sumamente complejo, pero no imposible.

¿Dónde verla? “Down & Out South: The Movie” se estrenó oficialmente el pasado 28 de noviembre, con proyecciones en Bali y Lima. Aunque ya se encuentra disponible para verla desde la comodidad de casa vía YouTube, en el canal Surftuna, el director no descarta más proyecciones a futuro para compartir la cinta en comunidad. Puede enterarse más vía redes sociales, en los perfiles de los surfistas:@joaquindlcastillo, @malpafishy @alonsocorrea.

Tras presentaciones en Bali, Lima y otros puntos, la película ya está disponible en YouTube como “Down & Out South: The Movie”. (Foto: Down & Out South Movie)

Al ritmo del mar

Uno de los grandes diferenciales de la película está en su trabajo sonoro. Para Quijano, hay una falla en el género que es evidente: “El error común es poner rock de inicio a fin”. En cambio, aquí el surf en Indonesia se retrata también desde la calma. “Tiene momentos que invitan una calma absoluta, a la contemplación”, precisa, como quien pasa de la potencia de los rollers a la quietud de un atardecer en el bote.

La edición musical fue un ejercicio de escucha y renuncia. Sobre “Natural Mystic”, Quijano confiesa: “Al principio, yo estaba un poco cerrado porque sentía que podía ser un cliché del surf”. Sin embargo, al verla integrada en las imágenes, entendió que la canción cobraba un significado nuevo, más profundo. Para él, su rol, también como director, fue claro: “Dejar de lado las ideas iniciales y escuchar lo que la imagen te está pidiendo a gritos”, comenta como lo que fue una especie de mantra.

El mensaje que atraviesa la película va más allá del mar. “Lo nuestro es de clase mundial”, afirma Quijano, convencido de que el público necesita ver ese nivel para creerlo. Difundir el surf, explica, es clave porque “es parte de nuestra identidad”, pero todavía falta consolidarlo como industria y plataforma para nuevas generaciones. De momento, su trabajo va abriendo paso. //