IT Project, vitrina para la moda: el movimiento que une arte, cultura y sostenibilidad

En un mundo donde las tendencias suelen correr más rápido que el tiempo, IT Project (@itproject__ en Instagram) se ha puesto una meta que pretende ir en dirección contraria: crear un movimiento que trascienda la moda y la convierta en herramienta de arte, cultura y sostenibilidad.

Liderado por el diseñador Jercy Gutiérrez, este proyecto nació hace más de una década como una pequeña comunidad que pronto consiguió hitos clave como representar al Perú en la COP21 de París (2015) y en una muestra durante los Juegos Olímpicos de París 2024, todo de la mano de la moda y el arte reunidos como un mismo mensaje. “Siempre buscamos que nuestra plataforma sea colaborativa. Sin cultura no podemos desarrollar moda, arte ni ninguna otra actividad creativa. Por ello, con CAVS [Asociación Cultural para el Avance Sustentable] e IT Project, buscamos reunir a todas estas áreas, comprometidas con responsabilidad y ética”, afirma Gutiérrez en diálogo con Somos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Hoy, IT Project congrega a diseñadores, arquitectos, interioristas y artistas plásticos, convirtiéndose en una vitrina para talentos emergentes y consolidados. Durante el año, organizan foros, ‘pop-ups’ y ferias, pero todo culmina con su gran evento anual, que en esta edición se realizará del 15 al 18 de octubre próximos en la Casa Paz Soldán, en pleno Centro Histórico de Lima. La programación incluye un foro titulado “Aprendizaje para un futuro más consciente”, talleres de teñido natural y tejido contemporáneo, y la esperada pasarela inspirada en el oasis de Ica, la Huacachina. También participarán ocho diseñadores peruanos y un invitado internacional de Panamá Fashion Week, fruto de un acuerdo inédito que fortalece los lazos entre ambas escenas de moda.

“Queremos democratizar la moda, por eso el ingreso a nuestras actividades es libre. Solo la pasarela requiere invitación, pero incluso se podrá ver desde las pantallas en las zonas exteriores de la Casa Paz Soldán, así que todos están invitados”, explica Gutiérrez.

Más que un desfile, IT Project es un manifiesto vivo. Un recordatorio de que la moda puede —y debe— ser ética, educativa y colectiva. Como resume su fundador: “Trabajamos en comunidad, y eso nos ha permitido construir un proyecto sólido y orgánico que sigue creciendo con fuerza”. //