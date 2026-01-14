El uso de bloqueador solar suele asociarse solo a la playa, pero en verano la radiación está presente incluso en actividades cotidianas. En esa línea, elegir bien cada producto y aplicarlo correctamente en la piel del rostro y cuerpo marca la diferencia. “El bloqueador solar debe ofrecer protección de amplio espectro, contra rayos UVA, UVB y lo mejor es que sea 50+”, explica la doctora Karen Guzmán, dermatóloga de Centros Médicos Mapfre, sobre el primer criterio a tener en cuenta al elegir un bloqueador.

La reaplicación tampoco es negociable: “El bloqueador solar debe reaplicarse cada dos horas mientras exista exposición al sol”, precisa, sin olvidar zonas sensibles como orejas, cuello, manos, pies, labios o cuero cabelludo, a menudo no protegidas en medio de la cotidianidad del día a día.

En el caso de los más pequeños, la prevención comienza evitando el sol directo. “En los bebes menores de seis meses, la recomendación es evitar la exposición solar en absoluto. Si esto no fuera posible, hay que hacer uso de medios físicos como ropa adecuada, sombreros y sombra, ya que su piel es muy delicada”, indica Guzmán. Luego de esa edad, lo mejor es emplear protectores pediátricos. “Deben ser hipoalergénicos, sin fragancias y con filtros minerales”, explica la doctora.

Otros miembros de la familia con quienes hay que tener especial cuidado son los perritos. Sobre ello, la veterinaria Vannesa Fiestas, de Pet Palace (@petpalace.peru), señala que el bloqueador “debe colocarse en los lugares en donde no hay pelo, como nariz, orejas, vientre y zonas palmares antes de exponerse al sol”. Precisa, además, recomienda que el bloqueador sea de factor 30 a más, y obviamente, específicos para mascotas. “No se debe usar productos humanos. Los de mascotas son hipoalergénicos y sin perfumes”, apunta la doctora.

Al final del día, el mejor plan bajo el sol es volver a casa sanos: grandes, chicos y engreídos de cuatro patas. //