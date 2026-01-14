Por Samanta Alva Vargas

Durante años, se han asociado las lesiones de rodilla al exceso de entrenamiento . Sin embargo, el problema suele estar en lo contrario: mover el cuerpo menos de lo que necesita. Aunque el deporte puede generar sobrecargas y lesiones, el sedentarismo y la falta de fuerza muscular dejan a la articulación poco preparada para responder cuando aparece la exigencia física.

¿Tienes dolor de rodillas? La causa puede estar en la falta de movimiento
Estilo

¿Tienes dolor de rodillas? La causa puede estar en la falta de movimiento

¿Fortalecedor milagroso o daño silencioso? La verdad detrás del rubber, el gel de uñas más popular
Estilo

¿Fortalecedor milagroso o daño silencioso? La verdad detrás del rubber, el gel de uñas más popular

Tener novio ya no está de moda: ¿Por qué cada vez más mujeres prefieren estar solteras?
Estilo

Tener novio ya no está de moda: ¿Por qué cada vez más mujeres prefieren estar solteras?

Nunca es tarde para aprender: los cursos para adultos que puedes disfrutar este verano
Estilo

Nunca es tarde para aprender: los cursos para adultos que puedes disfrutar este verano