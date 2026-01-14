¿Tienes dolor de rodillas? La causa puede estar en la falta de movimiento

Durante años, se han asociado las lesiones de rodilla al exceso de entrenamiento . Sin embargo, el problema suele estar en lo contrario: mover el cuerpo menos de lo que necesita. Aunque el deporte puede generar sobrecargas y lesiones, el sedentarismo y la falta de fuerza muscular dejan a la articulación poco preparada para responder cuando aparece la exigencia física.

Este escenario es hoy uno de los más frecuentes en la fisioterapia. “El cuerpo se adapta a lo que hace la mayor parte del tiempo. Si pasas horas sentado y luego le pides a la rodilla que responda rápido, con fuerza y estabilidad, ahí aparece el conflicto”, señala Raúl Zevallos, ‘head coach’ de Hybrido, estudio de movimiento y fortalecimiento corporal.

Ricardo Leyva, fisioterapeuta del estudio, añade que los movimientos repentinos exigen una articulación preparada. “Cuando una persona no se mueve durante el día y luego somete la rodilla a cambios rápidos de dirección, la articulación no tiene cómo responder”, señala. El resultado puede ir desde molestias sistentes hasta lesiones estructurales.

Entre los cuadros más frecuentes que se atienden en Hybrido se encuentran la condromalacia, lesiones de ligamentos —en especial del cruzado anterior—, problemas meniscales y sobrecargas como el síndrome de la banda iliotibial en corredores.

Las señales de alerta de una lesión no siempre aparecen entrenando. Dolor al subir escaleras, inflamación tras esfuerzos cotidianos, ruidos articulares o inestabilidad en movimientos simples suelen ser indicios tempranos. Zevallos explica que ejercicios básicos como la sentadilla o el equilibrio a un solo pie permiten detectar rápidamente falta de estabilidad y fuerza.

Un gran problema, advierte Leyva, es que el dolor suele generar miedo a moverse, lo que reduce aún más la actividad física y acelera la pérdida de movilidad y masa muscular. Por eso, el enfoque de cuidado articular no está en inmovilizar, sino en recuperar movimiento, fortalecer progresivamente y devolverle a la rodilla su capacidad de responder con seguridad en el día a día y en el deporte.