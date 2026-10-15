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El primer uso del éter como anestésico en 1846 por el cirujano dental William Thomas Morton. (Ernest Board vía Wikimedia Commons)
El primer uso del éter como anestésico en 1846 por el cirujano dental William Thomas Morton. (Ernest Board vía Wikimedia Commons)
/ Wellcome Images
Por Agencia EFE

En un 16 de octubre, pero de 1846, hace 180 años, el odontólogo estadounidense William Thomas Morton utiliza por primera vez de forma pública el éter como anestésico en una operación en el Hospital General de Massachusetts.

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