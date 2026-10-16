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Resumen

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Lo que empieza como una burla aislada puede esconder un problema mayor. ¿En qué momento dejamos de estar ante una broma y empezamos a normalizar la violencia entre adolescentes? (Foto: Andina/Referencial)
Lo que empieza como una burla aislada puede esconder un problema mayor. ¿En qué momento dejamos de estar ante una broma y empezamos a normalizar la violencia entre adolescentes? (Foto: Andina/Referencial)
Por Milenka Duarte

Lo que empieza con un apodo vejatorio o una humillación en el patio del colegio puede camuflarse bajo el típico —y peligroso —rótulo de “cosas de chicos”. Sin embargo, cuando estas conductas se toleran, la violencia puede escalar y adquirir una gravedad que va mucho más allá de un problema de disciplina.

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