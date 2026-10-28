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Resumen

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Las nuevas normas buscan el orden escolar en Perú. Pero el verdadero reto no es simplemente sancionar, sino enseñar a convivir con límites y responsabilidad.
Las nuevas normas buscan el orden escolar en Perú. Pero el verdadero reto no es simplemente sancionar, sino enseñar a convivir con límites y responsabilidad.
/ HUGO PEREZ
Por Milenka Duarte

¿Uniformes impecables, rostros sin maquillaje y celulares guardados son sinónimo de un colegio disciplinado? A simple vista, esa imagen proyecta control y estructura en las aulas. Sin embargo, la realidad de la convivencia escolar y el aprendizaje suele ser mucho más compleja.

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