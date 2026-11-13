Basta con que se acerque la temporada de playa para que los escaparates se llenen de ropa de baño, las redes sociales multipliquen las rutinas para “esculpir las piernas en 30 días” y los centros estéticos promocionen tratamientos que prometen borrar la piel de naranja en pocas sesiones. En medio de esta cuenta regresiva hacia el verano, mostrar más piel también puede despertar inseguridades y convertir la mirada frente al espejo en un ejercicio de autocrítica.

Ante el deseo de conseguir resultados inmediatos, la oferta parece inagotable con cremas reductoras, masajes drenantes, entrenamientos intensivos y procedimientos de última generación.

Sin embargo, detrás de estas promesas existe una contradicción: aunque la celulitis es una característica extremadamente común, —que incluso figuras internacionales como Demi Lovato han mostrado con naturalidad al margen de los filtros y las alfombras rojas—, se sigue comercializando como una imperfección que debe corregirse a toda costa.

Por eso, antes de invertir tu dinero en otra crema anticelulítica o reservar el tratamiento de moda, conviene entender qué ocurre realmente debajo de tu piel.

Piel de naranja: ¿un problema de peso o falta de ejercicio?

La celulitis estética —conocida médicamente como paniculopatía edemato-fibroesclerótica (PEFE)— es una condición cutánea que produce una apariencia irregular, con pequeños hoyuelos o depresiones similares a la superficie de una naranja.

Tal como explicó a Somos Shilpi Khetarpal, dermatóloga de Cleveland Clinic, este fenómeno se forma “cuando las bandas fibrosas que conectan la piel con los músculos ejercen tensión hacia abajo, mientras que la grasa que se encuentra debajo de la piel empuja hacia arriba”, una combinación mecánica que genera esas marcas visibles principalmente en muslos, glúteos y abdomen.

Famosas como Demi Lovato han mostrado su piel al natural, recordando que la celulitis es una condición biológica presente entre el 80% y el 90% de las mujeres. (Foto: Instagram)

Lejos de ser una anomalía, se trata de una característica casi universal, pues entre el 80% y el 90% de las mujeres que han pasado por la pubertad la presentan, frente a menos del 10% de los hombres. Sin embargo, como aseguró la especialista, su presencia no representa un problema físico, lo que derriba uno de los mitos más extendidos sobre el tema.

Al respecto, el dermatólogo Antonio Paredes, de la Clínica Stella Maris, destacó que se trata de una condición de origen multifactorial, impulsada por la genética, las hormonas, la distribución de la grasa y la estructura del tejido conectivo.

Y es que si bien el sobrepeso, el consumo de alcohol, el tabaquismo y el exceso de azúcares favorecen la retención de líquidos y la mala circulación —acentuando su visibilidad—, la raíz del problema es mucho más profunda, lo que explica por qué también aparece en mujeres delgadas, jóvenes o físicamente activas.

“Las hormonas sexuales femeninas, especialmente los estrógenos, condicionan la estructura del tejido graso y conectivo. A esto se suma que la disposición vertical de las bandas fibrosas en las mujeres facilita que la grasa empuje hacia la superficie. Además, con el paso del tiempo, la pérdida de firmeza cutánea y los cambios hormonales —como el embarazo o la menopausia— hacen que estas marcas se vuelvan más evidentes”, precisó el doctor Paredes.

El caso de Demi Lovato representa justamente esta realidad: la celulitis no distingue entre tipos de cuerpo ni desaparece necesariamente con el ejercicio o una figura delgada. Que se haga presente responde a factores anatómicos, hormonales, entre otros.

Por otro lado, la celulitis no se manifiesta igual en todos los cuerpos. La doctora Isabel Céspedes, especialista en medicina estética y antienvejecimiento en la Clínica Internacional, refirió que existen distintos grados de severidad: “En los casos leves, las irregularidades se observan principalmente al comprimir la piel; en los moderados, las depresiones son visibles al estar de pie, y en los más marcados, se aprecian incluso en reposo, con relieve más profundo”.

Comprender esta escala es clave antes de iniciar un tratamiento. La evaluación médica no solo determina qué método es efectivo para cada tipo de piel, sino que ayuda a fijar expectativas reales sobre lo que la ciencia puede ofrecer.

La llamada piel de naranja se forma cuando las bandas fibrosas tiran de la piel hacia abajo y el tejido graso empuja hacia arriba. No responde al peso, sino a factores genéticos y hormonales.

Ejercicio, alimentación y masajes: ¿realmente mejoran la celulitis?

Lejos de lo que suele creerse, la celulitis no se explica por una acumulación de toxinas. Como advirtió Etoile Silveira, especialista en medicina estética y longevidad saludable, esta afirmación carece de respaldo científico, ya que si bien la microcirculación, el sistema linfático y el equilibrio de líquidos influyen en la hinchazón, el mecanismo principal detrás de la piel de naranja es puramente estructural.

Esto explica por qué los masajes y el drenaje linfático tienen un alcance muy limitado. Aunque pueden producir una mejoría pasajera al reducir la retención de líquidos, no liberan de forma permanente los tabiques fibrosos responsables de los hoyuelos profundos.

Esto mismo ocurre con las herramientas virales de redes sociales, como el cepillado en seco, las ventosas y los rodillos que prometen eliminar la celulitis. Según la doctora Khetarpal, aunque incrementan la circulación superficial y alisan la piel de manera momentánea, la ciencia todavía no avala su efectividad definitiva.

¿Y qué papel juega entonces el entrenamiento físico? En definitiva, es una de las mejores herramientas para la salud integral, pero con la celulitis requiere precisión. De acuerdo con Silveira, el ejercicio de fuerza mejora la masa muscular y el trabajo aeróbico controla el porcentaje de grasa, sin que esto garantice borrar las marcas por completo.

“Incluso cuando una persona pierde grasa y desarrolla músculo, los tabiques fibrosos que traccionan la piel pueden seguir produciendo hoyuelos. Además, perder peso de forma excesiva o muy rápido puede acentuar la flacidez y hacer que la celulitis se note aún más”.

Tampoco existe evidencia que respalde las famosas dietas “anticelulíticas”, beber agua en exceso o eliminar drásticamente la sal antes del verano. En este sentido, Khetarpal aclaró que, si bien una alimentación equilibrada —rica en proteínas magras, frutas, verduras y cereales integrales— favorece la producción de colágeno, la circulación y el control de la inflamación, ningún régimen alimentario por sí solo logrará hacerla desaparecer.

¿Sirven de algo las cremas anticelulíticas?

Las estanterías y las tiendas en línea cuentan con cosméticos que prometen firmeza y una piel completamente lisa en cuestión de semanas. Sin embargo, antes de confiar en un envase milagroso, los especialistas nos invitan a mantener la cautela.

Aunque el entrenamiento de fuerza y activos como la cafeína o el retinol mejoran la firmeza y la calidad de la piel, ningún ejercicio ni crema tópica puede romper la estructura interna que causa los hoyuelos.

“Aunque las cremas tienen un rol complementario en el cuidado corporal—especialmente en grados leves—, sus resultados son modestos. La razón es puramente anatómica, ya que ningún producto de aplicación tópica puede atravesar la epidermis para liberar las bandas fibrosas que tiran de la piel hacia abajo. Por eso, debemos distinguir entre mejorar la calidad cutánea y corregir la estructura interna que genera el problema”, especificó Silveira.

Dentro del abanico de activos, la cafeína y el retinol se destacan como los favoritos. Por un lado, la cafeína puede producir cambios temporales en la apariencia del tejido y en la superficie cutánea, mientras que el retinol estimula la renovación celular y ayuda a engrosar la dermis con el tiempo. No obstante, sus efectos están lejos de igualar a los de un procedimiento clínico dirigido a los tabiques profundos.

Dicho esto, es importante revisar las expectativas, ya que si un producto promete eliminar la celulitis en siete días, destruir la grasa localizada o conseguir resultados permanentes sin cambios en los tejidos, debemos tener cuidado. “La cosmética tiene un lugar clave en el cuidado de la piel, pero la comunicación de sus beneficios debe ser realista”, expresó la especialista en medicina estética.

¿Los tratamientos estéticos garantizan resultados definitivos?

Cuando las cremas, la dieta y el gimnasio no son suficientes, la medicina ofrece algunas alternativas que actúan a mayor profundidad. Sin embargo, antes de agendar una cita, los especialistas son claros: en la actualidad no existe ningún método capaz de eliminar la celulitis para siempre. Como bien mencionó la dermatóloga Shilpi Khetarpal, los procedimientos aprobados logran atenuar los hoyuelos, pero sus resultados varían según la técnica elegida y la biología de cada paciente.

Entre las opciones con mayor respaldo científico se encuentra la terapia con ondas acústicas, autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). A través de ondas sonoras, este método reduce la rigidez del tejido y la congestión local. Aunque requiere unas seis semanas de sesiones, sus efectos suelen mantenerse entre dos y seis meses.

Por otro lado, para quienes buscan soluciones de más largo alcance, la radiofrecuencia utiliza energía electromagnética que ayuda a estimular la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza de la piel.

Tecnologías como el láser o la radiofrecuencia ayudan a atenuar la celulitis, pero ningún tratamiento médico logra eliminarla de forma definitiva.

Ahora bien, cuando se trata de romper la causa estructural de los hoyuelos más marcados, el abordaje pasa por liberar los tabiques que tiran de la piel hacia abajo. En este terreno destacan tecnologías como el láser (Cellulaze) y la subcisión, un procedimiento que utiliza una microaguja para cortar las bandas fibrosas.

“Los tratamientos con láser pueden mantener la mejoría durante un año o más, mientras que en el caso de la subcisión los resultados pueden prolongarse hasta por dos años. Sin embargo, no hay que olvidar que estos plazos son estimaciones y que factores como el envejecimiento, la genética o las fluctuaciones hormonales pueden hacer que la piel de naranja vuelva a hacerse visible con el tiempo”, señaló Khetarpal.

Por eso, frente a la creciente oferta de tratamientos estéticos, el doctor Antonio Paredes recomendó desconfiar de aquellos centros que prometen eliminar la celulitis al 100% o garantizan resultados idénticos para todas las pacientes. Y es que antes de someterse a cualquier procedimiento, es fundamental consultar con un profesional médico calificado que evalúe las características de la piel y establezca expectativas realistas sobre los resultados.

Asimismo, es importante recordar que la celulitis no es una enfermedad ni necesariamente una señal de malos hábitos, sino una característica extremadamente común del cuerpo femenino, presente en cualquier mujer que camina por la calle hasta en las figuras más expuestas bajo los focos.

Sin duda, buscar mejorar tu apariencia es una decisión personal totalmente válida, pero tienes que partir de información confiable y no de la presión por alcanzar una piel perfecta en esta época donde incluso las figurasmás famosas están expuestas al escrutinio social por su apariencia. Aunque el verano vuelva a poner nuestro cuerpo bajo la mirada de los demás, tener celulitis nunca debería convertirse en un motivo para dejar de disfrutarlo.