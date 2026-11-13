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Resumen

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Demi Lovato es una de las estrellas de Hollywood que ha hablado públicamente sobre la celulitis.
Demi Lovato es una de las estrellas de Hollywood que ha hablado públicamente sobre la celulitis.
/ AFP
Por Milenka Duarte

Basta con que se acerque la temporada de playa para que los escaparates se llenen de ropa de baño, las redes sociales multipliquen las rutinas para “esculpir las piernas en 30 días” y los centros estéticos promocionen tratamientos que prometen borrar la piel de naranja en pocas sesiones. En medio de esta cuenta regresiva hacia el verano, mostrar más piel también puede despertar inseguridades y convertir la mirada frente al espejo en un ejercicio de autocrítica.

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