Con la llegada del verano, la presión por lucir un cuerpo más delgado se intensifica, y con ello, resurgen las dietas milagrosas y métodos “infalibles” para bajar de peso rápidamente. Redes sociales, influencers y hasta celebridades promueven tendencias que prometen resultados inmediatos con poco esfuerzo. Sin embargo, la realidad es otra: la mayoría de estas estrategias no solo son ineficaces a largo plazo, sino que pueden tener graves consecuencias para la salud, especialmente para el sistema digestivo.

“No existe un alimento mágico, un alimento único que pueda ayudarnos a tener un buen estado de salud o un buen control del peso”, advierte la nutricionista Elevyn Paan, docente de la Facultad de Nutrición de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS). Paan explica que muchas de estas estrategias, lejos de contribuir a un peso saludable, pueden ocasionar problemas digestivos como gastritis, reflujo e incluso úlceras estomacales.

¿El vinagre de manzana funciona para bajar de peso?

Uno de los métodos más populares es el consumo de vinagre de manzana en ayunas, supuestamente para acelerar la quema de grasa y controlar el apetito. Aunque algunas personas aseguran sentir beneficios digestivos, no hay evidencia científica que respalde su efectividad como herramienta para bajar de peso.

El vinagre de manzana tiene un pH bastante ácido y puede dañar el esmalte dental, pero lo más preocupante es que agrava problemas digestivos como la gastritis y las úlceras.

Elevyn Paan, nutricionista.

En personas con antecedentes de reflujo gástrico, el consumo frecuente de vinagre puede generar una mayor irritación en el estómago y el esófago, provocando ardor, inflamación y molestias constantes.

¿Funciona tomar agua con limón en ayunas?

El consumo de agua con limón en ayunas es otro de los métodos que ha ganado popularidad, promovido bajo la falsa creencia de que ayuda a “quemar grasa” o “desintoxicar el cuerpo”. No obstante, la realidad es distinta. “El limón no quema grasa. No existe evidencia científica que demuestre que tomar agua con limón en ayunas tiene algún efecto en la pérdida de peso”, enfatiza Paan.

De hecho, el consumo excesivo de limón puede agravar problemas estomacales, ya que su acidez contribuye a la irritación de la mucosa gástrica, lo que puede derivar en gastritis, reflujo e incluso úlceras si se consume de manera descontrolada. “Una vez encontré una paciente que tomaba un vaso completo de jugo de limón puro con la idea de perder peso. Este tipo de prácticas son peligrosas y pueden causar graves daños en la mucosa gástrica”, advierte la especialista.

¿El té verde ayuda a bajar de peso?

El té verde es conocido por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para mejorar el metabolismo, pero su consumo desmedido también puede traer consecuencias negativas. “El exceso de té verde puede causar estreñimiento y afectar la absorción de minerales esenciales como el hierro”, explica Paan.

Este problema es especialmente preocupante en países como Perú, donde la anemia es un problema de salud pública, particularmente en mujeres en edad fértil. “Los taninos presentes en el té verde pueden interferir con la absorción de hierro, lo que agrava aún más el déficit de este mineral en la población”, advierte la experta.

Además, un consumo excesivo de té verde ha sido vinculado en algunos estudios con un aumento del riesgo de glaucoma, por lo que Paan recomienda moderar su ingesta y priorizar el consumo de agua como principal fuente de hidratación.

El peligro de las dietas extremas

Además de estos alimentos, muchas dietas restrictivas que prometen una rápida pérdida de peso pueden causar efectos adversos en el sistema digestivo. “Las dietas extremas no solo generan pérdida de masa muscular en lugar de grasa, sino que también pueden comprometer la salud digestiva y el metabolismo en general”, advierte la especialista.

Entre los efectos más comunes de estas dietas se encuentran:

Gastritis y úlceras debido a largos periodos sin comer o la ingesta excesiva de ácidos.

debido a largos periodos sin comer o la ingesta excesiva de ácidos. Deficiencias nutricionales al eliminar grupos enteros de alimentos esenciales para el cuerpo.

al eliminar grupos enteros de alimentos esenciales para el cuerpo. Efecto rebote, que provoca que el peso perdido se recupere rápidamente.

Paan enfatiza que la clave para una pérdida de peso saludable no está en seguir tendencias virales, sino en adoptar hábitos alimenticios sostenibles. “No hay atajos cuando se trata de salud. La única forma de mantener un peso adecuado es a través de una alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio”, recalca.

Cómo perder peso sin comprometer la salud

Para quienes buscan mejorar su alimentación sin poner en riesgo su bienestar digestivo, Paan recomienda seguir cinco hábitos fundamentales:

Consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día.

Reducir el consumo de azúcar y ultraprocesados.

Priorizar alimentos naturales sobre los industrializados.

Hidratarse adecuadamente, preferiblemente con agua o infusiones sin azúcar.

Realizar actividad física de manera regular.

Finalmente, la especialista enfatiza la importancia de acudir a un profesional en nutrición para recibir una orientación adecuada. “El nutricionista no prohíbe alimentos, sino que te ayuda a encontrar una relación más saludable con la comida”, concluye.

La próxima vez que alguien te ofrezca una solución mágica para bajar de peso en tiempo récord, recuerda que tu salud vale más que cualquier tendencia. El verdadero cambio está en construir hábitos sostenibles que te permitan sentirte bien por dentro y por fuera.