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Resumen

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Los cuidados son especialmente importantes en las mujeres, pues la menopausia causa una disminución de estrógenos que acelera la pérdida ósea.
Los cuidados son especialmente importantes en las mujeres, pues la menopausia causa una disminución de estrógenos que acelera la pérdida ósea.
/ iStock
Por Maca Bustamante

Nos enseñaron a ahorrar dinero para la jubilación, invertir para el futuro y tener un fondo de emergencia por si las cosas se complican. ¿Pero qué pasaría si aplicáramos esa misma lógica a nuestra salud? Porque, aunque nos preocupemos por tener una buena cuenta bancaria a los 70, pocas veces pensamos en cómo queremos que funcione nuestro cuerpo cuando lleguemos a esa edad.

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