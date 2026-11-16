Nos enseñaron a ahorrar dinero para la jubilación, invertir para el futuro y tener un fondo de emergencia por si las cosas se complican. ¿Pero qué pasaría si aplicáramos esa misma lógica a nuestra salud? Porque, aunque nos preocupemos por tener una buena cuenta bancaria a los 70, pocas veces pensamos en cómo queremos que funcione nuestro cuerpo cuando lleguemos a esa edad.

Y aquí aparece uno de los conceptos más interesantes de la longevidad: construir reservas fisiológicas antes de necesitarlas. Nuestro organismo también tiene una especie de cuenta de ahorros. Acumulamos masa muscular, densidad ósea, capacidad cardiovascular y habilidades cognitivas que nos ayudan a responder mejor a los desafíos del envejecimiento. La ciencia llama a esto reserva funcional: la capacidad que tienen nuestros órganos y sistemas para adaptarse cuando enfrentan enfermedades, lesiones o el paso del tiempo.

Empecemos por los músculos. A partir de la adultez, especialmente si somos sedentarios, podemos comenzar a perder masa muscular progresivamente. Este proceso tiende a acelerarse con la edad y puede afectar nuestra fuerza, metabolismo e independencia. ¿La mejor inversión? El entrenamiento de fuerza, acompañado de una alimentación con suficiente proteína. El objetivo no es únicamente vernos bien, sino poder levantarnos de una silla, cargar nuestras compras o subir escaleras sin depender de alguien más.

Luego están nuestros huesos. La mayor parte de nuestra masa ósea se construye durante las primeras décadas de vida y alcanza su punto máximo generalmente entre los 20 y 30 años. Después, el desafío consiste en conservarla. Esto es especialmente importante en las mujeres, porque la disminución de estrógenos durante la menopausia acelera la pérdida ósea. Consumir suficiente calcio, vitamina D cuando sea necesaria y realizar ejercicios de fuerza e impacto adaptados a cada persona son formas de proteger ese capital.

El entrenamiento de fuerza ayuda a contrarrestar la pérdida progresiva de masa corporal muscular asociada al envejecimiento. Es un proceso inevitable, pero que se puede retrasar. / iStock

¿Y el cerebro? También necesita inversiones. Aprender nuevas habilidades, mantener relaciones sociales, realizar actividad física y cuidar factores como la presión arterial, el sueño y la alimentación contribuyen a nuestra salud cognitiva. A esto se le conoce como reserva cognitiva: la capacidad del cerebro para tolerar ciertos cambios relacionados con el envejecimiento sin que necesariamente se traduzcan en dificultades funcionales.

Finalmente, tenemos un ecosistema que muchas veces olvidamos: nuestra microbiota intestinal. Aunque todavía estamos investigando cómo cambia con la edad y cuánto influye en la longevidad, sabemos que una alimentación rica en fibra y diversidad vegetal favorece un ambiente intestinal saludable. Legumbres, frutas, verduras, cereales integrales y alimentos fermentados pueden formar parte de esta estrategia. Eso sí, no existe una cuenta bancaria de bacterias buenas que podamos llenar para siempre: la microbiota responde constantemente a nuestros hábitos.

Lo interesante es que estas inversiones no funcionan de manera aislada. El ejercicio beneficia músculos, huesos y cerebro. Una buena alimentación aporta nutrientes a nuestros tejidos y microorganismos intestinales. Y dormir adecuadamente favorece la recuperación y el funcionamiento de múltiples sistemas. Pero quizá el cambio más importante sea dejar de pensar en la longevidad como algo que comienza a preocuparnos después de los 60.

Frutas, verduras, legumbres, cereales y toda alimentación rica en fibra contribuirán favorablemente a nuestra salud. / iStock

Envejecer es inevitable. Cómo llegamos a esa etapa, en cambio, es parcialmente modificable. Y aunque nunca es tarde para empezar, construir reservas desde hoy puede ayudarnos a conservar autonomía y calidad de vida durante más tiempo. De poco sirve sumar años a nuestra vida si no podemos disfrutar de ellos. La verdadera riqueza de la longevidad no está únicamente en vivir más, sino en tener la salud, la energía y la independencia necesarias para seguir haciendo aquello que nos gusta.

Al final, quizás la mejor inversión para nuestro futuro no esté solamente en el banco; también está en cada músculo que fortalecemos, cada hueso que protegemos, cada habilidad que aprendemos y cada hábito que repetimos. Nuestro yo de 80 años probablemente nos lo agradecerá.