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Resumen

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A medida que el bebe empieza a crecer rápidamente, aumentarán las necesidades de energía y nutrientes. (Foto: iStock)
A medida que el bebe empieza a crecer rápidamente, aumentarán las necesidades de energía y nutrientes. (Foto: iStock)
/ nensuria
Por Maca Bustamante

Cuando hablamos de nutrición durante el embarazo aparece inevitablemente aquella famosa frase: “ahora tienes que comer por dos”. Tranquila: el bebe no necesita su propio plato de pasta. Durante el embarazo aumentan las necesidades de algunos nutrientes y, progresivamente, de energía; pero la calidad de lo que comemos importa mucho más que duplicar las porciones. Y, en realidad, la nutrición del embarazo empieza antes del embarazo.

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