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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Conoce más sobre la tiroides, una glándula sumamente importante en la salud metabólica de las personas. Las mujeres tienen una mayor tendencia a padecer trastornos tiroideos, especialmente por enfermedades autoinmunes, como Hashimoto y Graves.
Conoce más sobre la tiroides, una glándula sumamente importante en la salud metabólica de las personas. Las mujeres tienen una mayor tendencia a padecer trastornos tiroideos, especialmente por enfermedades autoinmunes, como Hashimoto y Graves.
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Por Maca Bustamante

Pesa apenas unos 20 gramos, tiene forma de mariposa y, aunque probablemente nunca hayas pensado demasiado en ella, influye en cómo gastas energía, cómo toleras el frío, cómo funciona tu intestino y hasta en tu ciclo menstrual. Con ustedes, la tiroides: pequeña, discreta, pero con un currículum bastante impresionante.

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