Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Pesa apenas unos 20 gramos, tiene forma de mariposa y, aunque probablemente nunca hayas pensado demasiado en ella, influye en cómo gastas energía, cómo toleras el frío, cómo funciona tu intestino y hasta en tu ciclo menstrual. Con ustedes, la tiroides: pequeña, discreta, pero con un currículum bastante impresionante.
Pesa apenas unos 20 gramos, tiene forma de mariposa y, aunque probablemente nunca hayas pensado demasiado en ella, influye en cómo gastas energía, cómo toleras el frío, cómo funciona tu intestino y hasta en tu ciclo menstrual. Con ustedes, la tiroides: pequeña, discreta, pero con un currículum bastante impresionante.
Esta glándula, ubicada en la parte anterior del cuello, produce principalmente dos hormonas: tiroxina (T4) y triyodotironina (T3). Su trabajo es regular la velocidad a la que funcionan numerosos procesos de nuestro organismo. Es decir, participa en nuestro metabolismo, que no es otra cosa que el conjunto de reacciones químicas que nos mantienen vivos. Podríamos imaginarla como uno de los reguladores de velocidad del cuerpo: cuando funciona correctamente, contribuye a mantener el equilibrio energético, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la digestión y muchas otras funciones. Pero cuando produce demasiadas o muy pocas hormonas, ese equilibrio puede alterarse.
Y aquí aparecen dos protagonistas: el hipotiroidismo y el hipertiroidismo.
El hipotiroidismo ocurre cuando la tiroides produce menos hormonas de las que el cuerpo necesita. Como consecuencia, muchos procesos se vuelven más lentos. Pueden aparecer cansancio, estreñimiento, intolerancia al frío, piel seca, caída del cabello, alteraciones menstruales y cierta ganancia de peso. Sin embargo, no todo cansancio significa hipotiroidismo, ni toda dificultad para bajar de peso es culpa de esta glándula. En el extremo contrario está el hipertiroidismo, cuando existe un exceso de hormonas tiroideas. Aquí el organismo parece funcionar con el acelerador presionado: palpitaciones, sudoración, nerviosismo, intolerancia al calor, mayor frecuencia intestinal y pérdida de peso involuntaria son algunas de sus manifestaciones.
¿Y por qué escuchamos tanto sobre problemas tiroideos en mujeres? Porque los trastornos de esta glándula son más frecuentes en nosotras, especialmente las enfermedades autoinmunes, como Hashimoto y Graves. En estas condiciones, el sistema inmunológico reacciona contra componentes de la propia tiroides y puede alterar su funcionamiento. Además, etapas como el embarazo, el posparto y la transición hacia la menopausia merecen especial atención, ya que algunos síntomas pueden confundirse con cambios hormonales propios de estos periodos.
Entonces, ¿cómo sabemos si nuestra tiroides funciona correctamente? La evaluación suele comenzar con la TSH, una hormona producida por la hipófisis que le indica a la tiroides cuánto debe trabajar. Según los resultados y el contexto clínico, pueden solicitarse pruebas de T4 libre y otros análisis para tener un panorama más claro. Lo interesante es que esta pequeña glándula tampoco trabaja sola. Para fabricar y utilizar adecuadamente sus hormonas necesita nutrientes específicos, entre ellos yodo, selenio y hierro.
Y aquí viene algo importante: la alimentación puede contribuir al funcionamiento normal de la tiroides, pero no todos los trastornos tiroideos se originan por una mala alimentación. Para su buen funcionamiento hay cuatro minerales clave: yodo, selenio, hierro y zinc. Pero, ojo: más no significa mejor. Tanto las deficiencias como el exceso de algunos de estos minerales pueden afectar la salud tiroidea, por lo que una alimentación variada suele ser la mejor estrategia, sin necesidad de suplementar por cuenta propia.
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