Las enfermedades de la tiroides son más comunes de lo que se cree y afectan principalmente a las mujeres, advierte el Seguro Social de Salud (EsSalud). No obstante, este tipo de afecciones puede detectarse a tiempo y controlarse adecuadamente en la mayoría de los casos.

La endocrinóloga Laura Luna Victorio, del Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud, explicó que entre los trastornos más frecuentes figuran los nódulos tiroideos, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Sin embargo, los nódulos son el hallazgo más común, ya que pueden presentarse hasta en el 60% de las personas, muchas veces detectados de forma incidental en ecografías.

Pese a ello, la especialista pidió calma: menos del 10% de estos nódulos son malignos. “La gran mayoría son benignos y de evolución lenta”, precisó. Añadió que no todos los casos requieren cirugía, ya que ante sospechas se realiza una biopsia por punción con aguja fina, procedimiento sencillo que permite definir el tratamiento.

La tiroides, ubicada en la parte anterior del cuello, cumple un rol clave en el organismo. Sus hormonas regulan funciones vitales como el metabolismo, la respiración, la actividad cardíaca y el bienestar general.

Las enfermedades tiroideas son cinco veces más frecuentes en mujeres que en hombres, especialmente en mayores de 60 años. Por ello, EsSalud recomienda controles anuales mediante análisis de sangre en este grupo, así como en mujeres en edad fértil o que planean un embarazo.

En cuanto a los síntomas, el hipotiroidismo puede causar cansancio, intolerancia al frío, estreñimiento y somnolencia. En cambio, el hipertiroidismo suele generar pérdida de peso, palpitaciones, sudoración excesiva e intolerancia al calor, sobre todo en personas entre 20 y 40 años. La obesidad no suele estar vinculada a problemas tiroideos, ya que la mayoría de las pacientes con sobrepeso presenta una función normal de esta glándula.

Finalmente, EsSalud exhortó a la población a evitar la automedicación y acudir a controles médicos oportunos, ya que la detección temprana es clave para una mejor calidad de vida.