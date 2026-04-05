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Las enfermedades tiroideas son cinco veces más frecuentes en mujeres que en hombres, especialmente en mayores de 60 años.
Las enfermedades tiroideas son cinco veces más frecuentes en mujeres que en hombres, especialmente en mayores de 60 años.
Por Redacción EC

Las enfermedades de la tiroides son más comunes de lo que se cree y afectan principalmente a las mujeres, advierte el Seguro Social de Salud (EsSalud). No obstante, este tipo de afecciones puede detectarse a tiempo y controlarse adecuadamente en la mayoría de los casos.

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