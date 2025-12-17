Kenyi Succar, hermano del productor Tony Succar e hijo de la cantante Mimy Succar, informó que este miércoles será sometido a una operación tras detectársele una alta probabilidad de cáncer de tiroides. El anuncio fue realizado por el propio músico a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje previo a la intervención quirúrgica.

En su publicación, Succar indicó que los médicos le informaron que existe un 70 % de probabilidad de que el tumor detectado en su tiroides sea cancerígeno. “Ya me tocó el día, mañana tengo mi cirugía de la tiroides” , señaló, y agregó que, pese a los nervios, se siente tranquilo y con fe. También agradeció las muestras de apoyo recibidas.

El músico explicó que el proceso médico comenzó meses atrás, cuando en unos exámenes iniciales se detectó un nódulo en la tiroides que, en ese momento, no representaba un riesgo grave. Sin embargo, con el paso del tiempo, el crecimiento del nódulo motivó nuevos estudios que confirmaron la presencia de un tumor maligno, considerado de bajo riesgo y baja agresividad.

Desde que se conoció el diagnóstico, Kenyi Succar decidió mantener informados a sus seguidores sobre su estado de salud, compartiendo detalles del proceso y su preparación para la cirugía. En sus mensajes, ha destacado la importancia de la fe y del acompañamiento emocional durante este periodo.

El artista también expresó su agradecimiento por el respaldo recibido de familiares, amigos y seguidores. En su mensaje, manifestó sentirse acompañado y con esperanza frente a la intervención, destacando el valor de las oraciones y mensajes de aliento.

Finalmente, Succar concluyó su comunicación reafirmando su optimismo y confianza en una evolución favorable tras la operación, reiterando su agradecimiento a quienes lo han acompañado durante este proceso.