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Kenyi Succar: de defensa a delantero, su valiente regreso a la música
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Kenyi Succar: de defensa a delantero, su valiente regreso a la música

Kenyi Succar, tras vencer su batalla contra el cáncer, deja atrás su rol como defensa en la música y se lanza como delantero en el escenario. Su primer tema, ‘Tengo Salud’, es un canto a la vida, y a los que enfrentan adversidades.

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