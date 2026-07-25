El productor musical Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, estrenó el tema “Tengo Salud”, su primer sencillo como cantante principal tras recuperarse de un cáncer de tiroides detectado a los 33 años.

La idea del tema surgió a las tres de la madrugada durante su recuperación, cuando el músico grabó la primera melodía en su celular.

Posteriormente, Succar completó la composición en una sesión junto a su amigo Andrés Salebe, su novia Francesca, sus padres Mimy y Antonio Succar, y su hermano Tony.

El artista explicó que decidió hacer público su diagnóstico para concientizar a los hombres sobre esta enfermedad e incentivar la realización de chequeos preventivos.

“No todos tienen la fortuna de sentir el apoyo que yo recibí antes de entrar al hospital. Esta canción es para quienes atraviesan momentos difíciles sintiéndose solos. Quiero que sepan que no lo están y que siempre hay esperanza”, declaró Succar.

El videoclip incluye imágenes reales de la madrugada en que nació la canción y de las sesiones de grabación en familia. El sencillo se encuentra disponible en sus plataformas musicales.

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