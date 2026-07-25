El videoclip incluye imágenes reales de la madrugada en que nació la canción y las grabaciones junto a su familia | Foto: YouTube (Captura)
El videoclip incluye imágenes reales de la madrugada en que nació la canción y las grabaciones junto a su familia | Foto: YouTube (Captura)
Por Redacción EC

El productor musical Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, estrenó el tema “Tengo Salud”, su primer sencillo como cantante principal tras recuperarse de un cáncer de tiroides detectado a los 33 años.

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