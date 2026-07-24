icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rosalía en lío con Argentina: Cancelan concierto homenaje a la española tras polémica. (Foto: Agencias)
Rosalía en lío con Argentina: Cancelan concierto homenaje a la española tras polémica. (Foto: Agencias)
Por Agencia EFE

Un concierto en homenaje a la cantante española Rosalía previsto para este jueves en la ciudad argentina de Córdoba fue cancelado en las últimas horas por sus organizadores tras recibir “numerosos mensajes de odio y enojo” en medio de la polémica desatada después de que la artista compartiera una publicación crítica de Argentina tras la final del Mundial, por la que después se disculpó.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.