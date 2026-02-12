Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rosalía protagoniza el videoclip de “Sauvignon Blanc” junto a su ‘pareja invisible’. (Foto: Captura de video)
Rosalía protagoniza el videoclip de “Sauvignon Blanc” junto a su ‘pareja invisible’. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Rosalía publicó este miércoles el tercer videoclip surgido de su era ‘Lux’, el que corresponde a la canción “Sauvignon Blanc” y en el que aparece en pleno desierto junto a una “pareja invisible”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Rosalía protagoniza el videoclip de “Sauvignon Blanc” junto a su ‘pareja invisible’
Música

Rosalía protagoniza el videoclip de “Sauvignon Blanc” junto a su ‘pareja invisible’

María Becerra: “Cantar cumbia peruana con Corazón Serrano ha sido uno de mis mayores desafíos”
Tendencias

María Becerra: “Cantar cumbia peruana con Corazón Serrano ha sido uno de mis mayores desafíos”

Los Rabanes lanzan “La Rompecorazones”, nuevo sencillo de su próximo álbum “Maskara”
Música

Los Rabanes lanzan “La Rompecorazones”, nuevo sencillo de su próximo álbum “Maskara”

Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima
Actualidad

Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima