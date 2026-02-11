Los Rabanes lanzan “La Rompecorazones”, nuevo sencillo de su próximo álbum “Maskara”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El estreno viene acompañado de un videoclip grabado íntegramente en el festival Rock al Parque en Bogotá, Colombia | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Los Rabanes, banda panameña ganadora del Latin Grammy, oficializó el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado “La Rompecorazones”, que combina elementos de dancehall, soca y latin pop, posicionándose como el nuevo adelanto de su esperado álbum de estudio, “Maskara”.

