Los Rabanes lanzan “La Rompecorazones”, nuevo sencillo de su próximo álbum “Maskara”

Los Rabanes, banda panameña ganadora del Latin Grammy, oficializó el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado “La Rompecorazones”, que combina elementos de dancehall, soca y latin pop, posicionándose como el nuevo adelanto de su esperado álbum de estudio, “Maskara”.

El estreno viene acompañado de un videoclip grabado íntegramente en el festival Rock al Parque en Bogotá, capturando la energía del grupo en vivo desde la perspectiva de una seguidora.

El sencillo aborda el empoderamiento femenino y la resiliencia tras una traición amorosa, y es solo una muestra de la variedad rítmica del disco "Maskara", que incluirá siete pistas que fusionan reggae, reggaetón y cumbia.

Dentro de este nuevo proyecto, Los Rabanes han fortalecido su red de alianzas internacionales, destacando colaboraciones con figuras del género urbano como Jowell (del dúo Jowell & Randy) y Lennox (de Zion & Lennox).

El lanzamiento de “La Rompecorazones” aumentó el alcance digital de la banda, teniendo 450 000 oyentes mensuales y 2 millones de streams en Spotify, más de 3.4 millones de visualizaciones en TikTok y 1.2 millones de reproducciones mensuales en YouTube.