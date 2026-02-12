Eros Ramazzotti vuelve a Lima con su gira “Una historia importante”: fecha, lugar y entradas

El reconocido cantautor italiano Eros Ramazzotti confirmó oficialmente su regreso a los escenarios peruanos para el 24 de noviembre de 2026 en el Arena 1 de la Costa Verde, como parte de su gira internacional “Una historia importante” World Tour.

Con más de 35 años de trayectoria y 80 millones de discos vendidos, Ramazzotti llega para presentar su más reciente álbum, también titulado “Una Storia Importante”, lanzado a finales de 2025, con versiones renovadas de sus grandes clásicos y temas inéditos como “Mi día preferido”.

Entre las canciones inéditas incluidas en el nuevo disco se encuentran el sencillo “Mi día preferido” y el tema “Buona Stella” en colaboración con Elisa, presentado en estreno absoluto sobre el escenario del World Tour Gala Première en el Ziggo Dome de Ámsterdam.

La gira inicia el 11 de febrero en Mantova, Italia. Recorrerá 30 países en Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina, incluyendo éxitos mundiales como “La cosa más bella”, “Otra como tú” y “Cosas de la vida”.

Los boletos para este concierto ya se encuentran a la venta en Joinnus. Los usuarios de tarjetas BBVA podrán acceder a un 20% de descuento en el precio de las entradas hasta el 16 de febrero.

Zonas y precios oficiales:

Zona Platinum: S/ 520

S/ 520 Zona VIP: S/ 360

S/ 360 Zona General: S/ 200