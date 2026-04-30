Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La cantautora española lanzó su álbum LUX en 2025, con éxitos como "La Perla", "Berghain" o "Reliquia". | (Foto: Instagram)
La cantautora española lanzó su álbum LUX en 2025, con éxitos como "La Perla", "Berghain" o "Reliquia". | (Foto: Instagram)
Por Agencia EFE

La cantautora española Rosalía recibirá el premio a la Compositora Internacional del Año en los galardones Ivors 2026, en colaboración con Amazon Music, informó este jueves la Academia Ivory, organización líder para compositores en el Reino Unido.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.