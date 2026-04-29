La cantante colombiana Karol G regresará a Lima el próximo 22 de enero de 2027 para presentar su nueva gira mundial “Viajando por el mundo Tropitour” en el Estadio San Marcos, donde interpretará los temas de su reciente producción ‘Tropicoqueta’, trabajo que además la llevará a recorrer otros 20 países.

Ante la expectativa por su retorno a los escenarios peruanos, se anunciaron el precio de los boletos para su espectáculo en la capital peruana, estableciéndose que el evento contará con siete zonas diferenciadas donde el ticket más exclusivo, denominado Pit Latina Foreva A y B, alcanza los S/ 1 840.

Costo de las entradas para el concierto de Karol G en Lima | Foto: Teleticket (Captura)

Asimismo, en la sección media se ubican las zonas Tropicoqueta a S/ 862.50 y las tribunas Oriente y Occidente a S/ 632.50, mientras que para el público general se dispuso la zona Viajando Por El Mundo a un costo de S/ 402.50, dejando a la Tribuna Norte como la alternativa más económica a S/ 172.50 y habilitando un espacio para Silla de Ruedas por el valor de S/ 575.

La venta general de entradas para el show en Lima estará disponible para todo tipo de tarjetas a partir de este jueves 30 de abril a las 9:30 a. m. en Teleticket.

El sueño de Karol G, que parecía imposible, hoy es historia. Y muy pronto, sus fans podrán revivir cada momento desde el escenario a la pantalla de Netflix.

Karol G en Lima: ¿Fans peruanos en desacuerdo con los precios de entradas?

Por otro lado, el anuncio de estas tarifas generó rechazo entre un sector de fanáticos en las redes sociales, quienes calificaron los precios como “un abuso” y criticaron que la preventa estuviera limitada a una sola entidad bancaria por considerar que dicha restricción afectó la accesibilidad del público.

Adicionalmente, debido a que los precios de preventa y venta general no tienen diferencia, diversos seguidores manifestaron su frustración, cuestionando el beneficio del proceso de compra anticipada. “¿Cuál es el chiste de la preventa si no había descuento?”, escribieron a los organizadores locales.

Críticas a los precios de las entradas para el concierto de Karol G

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La primera etapa de esta gira se desarrollará en Norteamérica, donde la artista visitará ciudades como Chicago, Toronto, Tampa, Las Vegas, Nueva York y otras entre el 24 de julio y el 15 de octubre.

Tras ello, se trasladará a Latinoamérica, presentándose en Monterrey, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires y más ciudades, en un recorrido que se extenderá desde el 5 de noviembre hasta el 26 de febrero de 2027.

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