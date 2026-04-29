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Foto de archivo del 5 de septiembre de 2025 de la cantante colombiana Karol G durante un concierto en el estadio Neo Química Arena en São Paulo (Brasil). | Foto: EFE/ Isaac Fontana
Foto de archivo del 5 de septiembre de 2025 de la cantante colombiana Karol G durante un concierto en el estadio Neo Química Arena en São Paulo (Brasil). | Foto: EFE/ Isaac Fontana
Por Redacción EC

La cantante colombiana Karol G regresará a Lima el próximo 22 de enero de 2027 para presentar su nueva gira mundial “Viajando por el mundo Tropitour” en el Estadio San Marcos, donde interpretará los temas de su reciente producción ‘Tropicoqueta’, trabajo que además la llevará a recorrer otros 20 países.

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