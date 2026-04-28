El diestro peruano Andrés Roca Rey, que resultó herido de gravedad en el muslo el pasado 23 de abril en la Maestranza de Sevilla (sur de España) durante el festejo de abono del ciclo ferial, recibió este martes el alta hospitalaria y ya se recupera en su finca de Gerena (Sevilla) con la vista puesta en su reaparición en los ruedos.

El torero, que aún tiene uno de los drenajes puestos en la herida, tendrá que permanecer bajo vigilancia médica, sin que haya podido fijar hasta el momento una fecha concreta de vuelta.

“Me encuentro bien pero ahora viene la parte dura de la recuperación , que es la rehabilitación, pero estoy contento de poder estar aquí con ustedes después de haber salido del hospital. Tenía muchas ganas porque ahí no se pasa bien pero les estoy muy agradecido a ustedes por estar pendientes , a la vida, a Dios y a toda la gente que ha estado preocupada por mí”, explicó el propio matador a la salida de la clínica.

SEVILLA, 28/04/2026.- El torero peruano Andrés Roca Rey ofrece declaraciones tras recibir el alta hospitalaria este martes, en Sevilla. EFE/ Raúl Caro / Raul Caro

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Roca Rey se refirió a las circunstancias en las que se produjo el percance, después de una intensa faena en la que cortó las dos orejas. “Fue un triunfo bonito, una faena y una tarde en la que me sentía muy tranquilo y muy a gusto pero sobre todo muy de verdad, como es el toreo al final”, señalaba Roca.

“Después de esa faena llegó el percance, pero me quedo con un buen sabor de boca no sólo por lo que sentí interiormente sino por todo el cariño, esa pasión y entrega que me ha demostrado el público sevillano”, reflexionaba el torero antes de partir hacia su finca La Consentida, en el término de la localidad sevillana de Gerena.

SEVILLA, 28/04/2026.- El diestro Andrés Roca Rey recibe el alta hospitalaria este martes, en Sevilla. EFE/ Raúl Caro / Raul Caro

Roca, en cualquier caso, prefirió no aventurar plazos de recuperación. “La verdad es que no lo sé porque hay muchos destrozos musculares y, aunque tuve mucha suerte con el tema de las arterias, todo dependerá de la fisioterapia; mañana (miércoles) comenzaré con el fisio a rehabilitarme para poder estar cuanto antes”, declaró.

El diestro limeño también agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas durante los días que ha permanecido ingresado. “En estos momentos recibes mucho cariño de parte del público, de la afición, de ustedes, de mi familia que ha venido desde el Perú y la verdad es que también se aprovecha para pensar, descansar y seguir dando las gracias”, concluyó el torero.

SEVILLA, 23/04/2026. - El diestro Roca Rey con su segundo toro en la decimotercera corrida de abono este jueves en la Plaza de Toros de La Maestranza de Sevilla. EFE/ Raúl Caro / Raúl Caro

Roca permaneció ingresado en el Viamed-Santa Ángela desde la noche del pasado jueves, día 23 de abril, después ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza de la Maestranza por el equipo médico que dirige el doctor Octavio Mulet que calificó el percance de “muy grave” en el parte oficial emitido después.

Roca Rey fue corneado por el quinto de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Toros de Cortés, que le propinó una extensa cornada en el muslo derecho después de zarandearle durante varios segundos.

Según señalaba el parte citado Roca Rey sufrió una “herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorio, disecando y contundiéndose en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular”.

SEVILLA, 28/04/2026.- El torero peruano Andrés Roca Rey ofrece declaraciones tras recibir el alta hospitalaria este martes, en Sevilla. EFE/ Raúl Caro / Raul Caro

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