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El 23 de abril, se informó que Roca Rey había sido herido en el muslo derecho por el cuerno del toro, tras ser zarandeado durante varios segundos | Foto: Joserra Lozano / EFE / Composición EC
El 23 de abril, se informó que Roca Rey había sido herido en el muslo derecho por el cuerno del toro, tras ser zarandeado durante varios segundos | Foto: Joserra Lozano / EFE / Composición EC
Por Agencia EFE

El diestro peruano Andrés Roca Rey, que resultó herido de gravedad en el muslo el pasado 23 de abril en la Maestranza de Sevilla (sur de España) durante el festejo de abono del ciclo ferial, recibió este martes el alta hospitalaria y ya se recupera en su finca de Gerena (Sevilla) con la vista puesta en su reaparición en los ruedos.

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