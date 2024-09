Era, a priori, la película más controversial del Festival de Cine de San Sebastián, que concluyó el último sábado. Y aun así, “Tardes de soledad”, de Albert Serra (Girona, 1985) se consagró como la gran ganadora del certamen, llevándose la codiciada Concha de Oro. ¿Por qué polémica? Porque se trata de un documental que retrata al torero peruano Andrés Roca Rey, justo en tiempos en que España se debate ardorosamente entre el apoyo o la prohibición de la tauromaquia, una tradición tan arraigada como repudiada.

El documental se estrenó en la edición 72 del festival incluso con protestas de algunos activistas por los derechos de los animales. Tras su consagración, no faltaron los comunicados condenando que se haya premiado a una cinta que “legitima la violencia”. Sin embargo, también han surgido comentarios que destacan la mirada y el estilo de Serra, liberado de prejuicios o fanatismos.

“Tardes de soledad” hace un seguimiento a la preparación, intimidad y faenas de Roca Rey, catalogado por muchos como el mejor torero del mundo en la actualidad. Se trata de una aproximación poco convencional –según las reseñas de quienes pudieron verla–, que se reparte entre la plaza de toros, el vehículo en el que se transporta Roca Rey y su equipo, y el cuarto de hotel donde el matador se prepara en riguroso ritual para la lidia.

Más allá del revuelo provocado por la película, la prensa especializada ha destacado la capacidad del cineasta de 48 años para abordar un tema tan complejo. “Su película no está a favor ni en contra de la tauromaquia sino que es una muestra en primer plano de todo lo que conlleva e implica, de sus detalles, sus sonidos, sus colores y su inherente brutalidad. Es un film plástico que tiene mucho de ballet, de coreografía”, escribió el crítico argentino Diego Lerer.

La escritora española Milena Busquets –que taurina no es, ni por asomo– también ha aplaudido el filme. “Tal vez Albert haya rodado las imágenes más bellas jamás rodadas en cine, no lo sé. Pero no es el horror o la indignación o el arte del torero lo que engancha, es la belleza extraordinaria […] Toda la película gira en torno a la vida, es una película cálida a pesar de retratar tantas veces la muerte”, apunta en un muy interesante texto publicado en su blog personal.

Albert Serra: un documentalista de peso

Albert Serra, por su parte, no es una figura nueva en el circuito de los festivales más prestigiosos del mundo. Formado como filólogo y literato, el director se ha caracterizado siempre por su postura provocadora y disidente, ajena a corrientes de pensamiento o correctismos. Su filmografía es sumamente particular, enrarecida, y si sus películas tienen un rasgo en común es su obsesión por personajes grandilocuentes.

Allí está, por ejemplo, “Honor de cavalleria” (2006), una personalísima versión del Quijote que desconcertó a propios y extraños; también “El cant dels ocells” (2008), que le daba una vuelta al mito de los reyes magos; “Història de la meva mort” (2012), que se centraba en la figura de Drácula; o “La muerte de Luis XIV” (2016), protagonizada por el icónico Jean-Pierre Leaud, que retrataba al monarca francés en sus últimas horas de vida.

En el 2022 estrenó “Pacifiction”, que muchos especialistas consideran su mejor película a la fecha. Situada en Tahiti, la historia sigue a un funcionario del estado francés en un entorno idílico y a la vez decadente, con el trasfondo de la amenaza nuclear. La película encabezó el ranking de lo mejor del año que elabora la revista “Cahiers du cinema”.

El cineasta español Albert Serra (48) recibe la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, obtenida por su documental "Tardes de soledad". (AFP) / ANDER GILLENEA

Con “Tardes de soledad”, Serra incursiona por primera vez en el género documental. Según él mismo ha revelado, se trató de un encargo del Master de Documental de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Aunque el director admite que no tenía ningún tema para proponerles, cuando alguien le planteó hacer una película sobre la tauromaquia, se convenció al instante.

“No me interesan las causas ni la ideología, solo el cine”, ha dicho Serra a “El País”, fiel a su estilo. “Siempre tengo en mente que si hago una película, debe ser sobre algo que no has visto nunca, algo inédito, y creo que nunca se ha contado este universo de los toros de esta manera”, declaró por su parte a Infobae España.

“Para mí, lo importante siempre ha sido evitar el cliché a cualquier precio –continúa el director–. En las películas de ficción hay un artificio claro, pero aquí también quería introducirlo a pesar de que dicen que el documental solo capta la realidad pura y dura. Yo quería configurar una obra que estuviera alejada de cualquier convencionalismo, que no se pudiera circunscribir a nada de lo que hubieras visto, eso es lo que me gusta”.