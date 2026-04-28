Por Redacción EC

En los últimos días, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han acaparado las principales portadas de los medios de espectáculos, tanto argentino como peruano, debido al término de su relación de dos años. Esta decisión ha sido objeto de especulación en la prensa, donde se señala que, pese a la distancia, ambos estarían vinculados sentimentalmente con otras personas. Por su parte, la actriz salió tajantemente a desmentir estas afirmaciones, argumentando que se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos; mientras que el popular conductor de televisión no ha desmentido ni confirmado los rumores. Y es que, recientemente se le ha relacionado con la exmodelo Rossana Almeyda, a quien ha dedicado un sugerente mensaje a través de sus redes sociales, alimentando así más los rumores de un nuevo amorío. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.