En los últimos días, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han acaparado las principales portadas de los medios de espectáculos, tanto argentino como peruano, debido al término de su relación de dos años. Esta decisión ha sido objeto de especulación en la prensa, donde se señala que, pese a la distancia, ambos estarían vinculados sentimentalmente con otras personas. Por su parte, la actriz salió tajantemente a desmentir estas afirmaciones, argumentando que se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos; mientras que el popular conductor de televisión no ha desmentido ni confirmado los rumores. Y es que, recientemente se le ha relacionado con la exmodelo Rossana Almeyda, a quien ha dedicado un sugerente mensaje a través de sus redes sociales, alimentando así más los rumores de un nuevo amorío. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE DEDICÓ MARCELO TINELLI A ROSSANA ALMEYDA TRAS SU RUPTURA AMOROSA CON MILETT FIGUEROA?

Hace unos días, Milett Figueroa confirmó que puso fin a su historia de amor de dos años con Marcelo Tinelli, argumentando que fue ella quien tomó la última palabra a finales de marzo, por lo que pone un alto a los rumores que circulaban en los medios argentinos y peruanos. Sin embargo, lejos de que todo quede ahí, una mujer ha sido vinculada sentimentalmente una vez más con el presentador televisivo. De acuerdo con medios argentinos, se trataría de Rossana Almeyda, exmodelo y politóloga que ha ganado relevancia y notoriedad en la prensa internacional.

Y es que, este último fin de semana, Tinelli no dudó en publicar a través de sus cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que muestra una olla con comida cocinándose a fuego lento. Aunque lo que más llamó la atención fue que etiquetara a Rossana, quien actualmente radica en Miami, lo que aumentó más los rumores de un posible romance. A pesar de que ambos no se han pronunciado al respecto, el programa ‘Puro show’ aseguró que tanto el empresario como la modelo habrían iniciado una relación, más aún porque han coincidido en varios eventos y reuniones familiares.

“Cociné un guiso de lentejas para este primer día frío del año, para la mujer que no blanqueo por el reality: Rossana Almeyda, para mi amigo Fede Hoppe, que eché en forma desconsiderada, y para mi hijo. Es un homenaje al recuerdo de mi mamá, que hacía este mismo guiso durante cuatro horas hace muchos años. Los quiero. Buen domingo”, escribió el locutor de radio de 66 años en su red social cargado de humor e ironía.

¿QUÉ OTRAS ESPECULACIONES EXISTIÓ SENTIMENTALMENTE EN LA VIDA DE MARCELO TINELLI?

En los últimos meses, Sabrina Rojas fue señalada como la supuesta “tercera en discordia” en la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en aquel momento. La hipótesis tomó fuerza luego de que el periodista Ángel de Brito hiciera referencia a su nombre, comentario que también fue retomado por Agus Rey en una entrevista con Magaly Medina. Aunque no existió ninguna confirmación oficial, el tema generó revuelo tanto en los medios como en redes sociales.