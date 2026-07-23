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A estos artistas, se une una potente delegación de íconos musicales y del cine internacional, incluyendo al comediante Adam Scott, la estrella de Broadway Nicole Scherzinger y el pionero del hip-hop Grandmaster Flash | Foto: EFE / Composición EC
A estos artistas, se une una potente delegación de íconos musicales y del cine internacional, incluyendo al comediante Adam Scott, la estrella de Broadway Nicole Scherzinger y el pionero del hip-hop Grandmaster Flash | Foto: EFE / Composición EC
Por Agencia EFE

La colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal o la estrella de ‘Friends’ Lisa Kudrow forman parte del selecto grupo de artistas que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el año que viene.

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